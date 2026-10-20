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Bodrum'da motosikletin çarptığı kadın hayatını kaybetti!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 79 yaşındaki Fatma Özer'e motosiklet çarptı. Kazada ağır yaralanan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Feci kaza, çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bodrum'da motosikletin çarptığı kadın hayatını kaybetti!

Kaza, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Jandarma Kavşağı Çevreyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gümbet istikametinden Bitez yönüne doğru ilerleyen motosiklet, kavşağa geldiği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Özer'e (79) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı kadın yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Fatma Özer'e ilk müdahaleyi yaptı.

Ardından Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan 79 yaşındaki kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla kaza
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