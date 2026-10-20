16 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip fuhşa zorladılar! Çok sayıda gözaltı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, 16 yaşındaki bir kız çocuğunun istismar edilerek fuhşa zorlandığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı.

ŞİKAYET GELDİ! HAREKETE GEÇİLDİ

Siverek’te 16 yaşındaki bir kız çocuğunun istismara maruz bırakıldığı ve fuhşa zorlandığı yönündeki şikayet üzerine emniyet ekipleri harekete geçti.

15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır