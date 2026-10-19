Kim Jong-un'un sağlık durumu hakkında çarpıcı iddia

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumuna ilişkin dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. İngiliz gazetesi The Sun'da yer alan haberde, Kim Jong-un'un ciddi bir beyin kanaması geçirdiği ve ardından komaya girdiği öne sürüldü. Kuzey Kore liderinin sağlık durumunun ağır olduğu ve acil tedavi için Çin'e götürüldüğü iddia edildi.

Doğrulanmamış iddialara göre, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'daki sağlık tesislerinin yetersiz olması nedeniyle Kim Jong-un'un ülke dışında tedavi edilmesine karar verildi. Öte yandan Kim Jong-un'un Çin'in başkenti Pekin'de bulunan Peking Union Medical College Hastanesine götürüldüğü ve burada acil tedavi altına alındığı öne sürüldü.

KIZ KARDEŞİ KİM YO-JONG'UN ADI GÜNDEME GELDİ

Kim Jong-un'un sağlık durumuna ilişkin iddiaların ardından Kuzey Kore yönetiminin geleceği de tartışma konusu oldu. Söylentilere göre, Kim Jong-un'un hayatını kaybetmesi durumunda kız kardeşi Kim Yo-jong'un ülke yönetimini devralabileceği belirtiliyor.

İDDİALAR HENÜZ DOĞRULANMADI

Kim Jong-un'un beyin kanaması geçirdiği, komaya girdiği ve Çin'de tedavi gördüğü yönündeki bilgilerin doğruluğu henüz teyit edilemedi.