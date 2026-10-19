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Kim Jong-un'un sağlık durumu hakkında çarpıcı iddia

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un beyin kanaması geçirdiği ve komaya girdiği yönündeki iddialar gündeme geldi. İddialar arasında Kim Jong-un'un acil tedavi için Çin'e götürüldüğü de yer aldı. Kuzey Kore liderinin sağlık durumuna ilişkin ortaya atılan iddialar henüz resmî makamlar tarafından doğrulanmadı.

Kim Jong-un'un sağlık durumu hakkında çarpıcı iddia
Sariye Nur Dönmez

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumuna ilişkin dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. İngiliz gazetesi The Sun'da yer alan haberde, Kim Jong-un'un ciddi bir beyin kanaması geçirdiği ve ardından komaya girdiği öne sürüldü. Kuzey Kore liderinin sağlık durumunun ağır olduğu ve acil tedavi için Çin'e götürüldüğü iddia edildi.

Kim Jong-un un sağlık durumu hakkında çarpıcı iddia 1

Doğrulanmamış iddialara göre, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'daki sağlık tesislerinin yetersiz olması nedeniyle Kim Jong-un'un ülke dışında tedavi edilmesine karar verildi. Öte yandan Kim Jong-un'un Çin'in başkenti Pekin'de bulunan Peking Union Medical College Hastanesine götürüldüğü ve burada acil tedavi altına alındığı öne sürüldü.

KIZ KARDEŞİ KİM YO-JONG'UN ADI GÜNDEME GELDİ

Kim Jong-un un sağlık durumu hakkında çarpıcı iddia 2

Kim Jong-un'un sağlık durumuna ilişkin iddiaların ardından Kuzey Kore yönetiminin geleceği de tartışma konusu oldu. Söylentilere göre, Kim Jong-un'un hayatını kaybetmesi durumunda kız kardeşi Kim Yo-jong'un ülke yönetimini devralabileceği belirtiliyor.

İDDİALAR HENÜZ DOĞRULANMADI

Kim Jong-un'un beyin kanaması geçirdiği, komaya girdiği ve Çin'de tedavi gördüğü yönündeki bilgilerin doğruluğu henüz teyit edilemedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore Kim Jong-un
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