Avrupa'da sokaklar alev alev! Fransa'dan sonra İtalya ve Belçika'da da bilanço ağır! Macron'dan sert açıklama

Ülkedeki sarı yeleklilerin dünkü gösterilerinin ardından, sosyal medyada Paris'te bugün de eylem yapılması çağrısı yapıldı. Göstericiler öğleden sonra Paris'teki tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.



ŞOK BOMBALARI KULLANDILAR

Yerel makamlardan izin alınmadan yapılan eylemde polis ve eylemciler arasında yaşanan gergin anlara ait görüntüler yerel basın ve sosyal medyaya yansıdı. Görüntülere göre, polis taş fırlatan göstericileri dağıtmak için biber gazı ve şok bombaları kullandı. Biber gazı nedeniyle tarihi meydanda gaz bulutu oluştu.

Göstericilerin meydanda demir bariyerlerle barikat kurma girişimi polis tarafından durduruldu. Polisin yoğun güvenlik tedbirleri almasına rağmen meydanın yakınlarında bisikletler, çöp kovaları ve paletler ateşe verildi, bazı dükkanlar da yağmalandı. Gösterinin, sarı yeleklilerin dünkü gösterileriyle bağlantılı olduğu düşünülüyor.



İTALYA DA KARIŞTI! BİLANÇO AĞIR

İtalya’nın Milano kentinde dün hayat pahalılığı ve hükümet karşıtı protestolarda çıkan olayların ardından kent merkezi bugün de şiddet olaylarına sahne oldu.



Ülkenin kuzeyindeki finans, endüstri ve moda kenti olarak bilinen Milano'da iki gündür şiddetli protestolar yaşanıyor. Bazı gençlerin bugün öğleden sonra Duomo Meydanı ve civarında 10'ar ve 20'şer kişilik gruplar halinde toplanması üzerine güvenlik güçleri meydanda ek önlemler aldı. Duomo Meydanı’na çıkan Via Torino Caddesi gibi çevre sokaklara dağılan yüzleri kapalı siyah giyimli göstericiler, pek çok ünlü mağazanın ve süpermarketlerin vitrinlerine zarar verirken, bazı eylemcilerin de buraları yağmaladıkları görüldü.



Via Torino Caddesi dışında şehrin Cairoli ve Moscova gibi semtlerinde de çok sayıda mağaza ve dükkanda büyük çapta hasar oluştu.



TURİSTLER DÜKKANLARA SIĞINDI

Olaylar sırasında bazı göstericiler, restoranların masalarını ve çöp kutularını sokaklara bariyer yapmak için kullanırken, kimileri polis araçlarına taş, ses bombası, fişek, yangın tüpü attı. Güvenlik güçlerinin de göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz sıkarak, yer yer copla müdahale ederek karşılık verdiği görüntülere yansıdı. Şehri gezmeye gelen bazı turistlerin de göstericilerin hedefi olmayan dükkanlara sığınmaya çalıştıkları görüldü.

İtalyan ANSA ajansının Milano Emniyetinden kaynaklara dayandırdığı habere göre, sadece bugünkü olaylarda 160 kişi gözaltına alındı. Haberde, bunların yüzde 80'inin reşit olmayan gençlerden oluştuğu belirtildi.

Bu arada, Başbakan Giorgia Meloni'nin son günlerde yaşanan olaylar doğrultusunda kamu güvenliğiyle ilgili birimleri yarın toplantıya çağırdığı basına yansıdı.

1 MİLYAR AVROLUK ZARAR

Milano, Bologna ve Torino kentlerindeki hayat pahalılığı ve hükümet protestolarında 28 kişi gözaltına alınırken, en az 161 kişi yaralandı ve tahmini 1 milyon avroluk zarar meydana geldi.



BELÇİKA'DA YÜZLERCE GÖZALTI

Belçika'nın Brüksel ve Liege kentlerinde eğitim politikalarına ve bütçe kesintilerine karşı dün düzenlenen protestolarda şiddet olayları yaşanmasının ardından Brüksel polisi, 150 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Brüksel polisi, protestolara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Olaylar sırasında 150 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, bunlardan 118'inin idari, 32'sinin ise adli gözaltı kapsamında olduğu kaydedildi. Açıklamada, adli gözaltıların polis memurlarına cisim atma, gözaltına alınmaya direnme ve kasten kundaklama gibi suçlarla bağlantılı olduğu belirtilirken, adli gözaltına alınanlar arasındaki 15 kişinin reşit olmadığı bilgisi yer aldı.



Soruşturma kapsamında yeni şüphelilerin tespitine devam edildiği ve açıklanan sayıların değişebileceğine işaret edilen açıklamada, olaylar sırasında çıkan isyanlarda kent merkezinde ciddi hasar meydana geldiği belirtildi.

edildi.



Açıklamada, olaylar sırasında barikat kurmak için elektrikli skuterler ve inşaat malzemelerinin kullanıldığı, 5 polis memurunun hafif yaralandığı ifade

FRANSA'DAKİ GÖSTERİLER

Öğrencilerin de desteklediği sarı yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı dün ülke genelinde gösteriler düzenlemiş, Paris başta olmak üzere pek çok kentte polis ve göstericiler arasında gerilim artmış ve şiddet olayları yaşanmıştı.



Aralarında lüks markaların şubelerinin de bulunduğu birçok dükkanın yağmalandığı gösterilerde, Limoges kentindeki tarihi belediye binası ateşe verilmişti.



Dünkü gösteriler kapsamında ülke genelinde 2 binden fazla kişi gözaltına alınırken, 600'den fazla polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Gösteriler kapsamında Paris'te fenalaşan bir gösterici hayatını kaybederken, Saint-Etienne kentinde ise bir göstericinin eli kopmuştu.