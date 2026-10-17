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Bakan Hakan Fidan'ı hedef aldılar! Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinden açıklama: 'Kesinlikle doğru değildir'

Azerbaycan medyasında yer alan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı hedef alan habere sert tepki geldi. Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği, söz konusu haberdeki iddiaların Azerbaycan halkını Türkiye'ye karşı kışkırtmayı amaçlayan kasıtlı yalanlar olduğunu aktardı.

Bakan Hakan Fidan'ı hedef aldılar! Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinden açıklama: 'Kesinlikle doğru değildir'

Azerbaycan medyasının Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ilgili haberine sert tepki geldi. Haber “Hakan Fidan’ın GYF’deki görüşmesinin perde arkası” başlığıyla yayımlandı. Fidan’ın Bakü ziyareti sırasında Gençliğe Yardım Fonu’nda (GYF) gizli görüşme yaptığı ve bir takım talimat verdiği öne sürüldü. Söz konusu haber daha sonra yayından kaldırıldı

Bakan Hakan Fidan ı hedef aldılar! Türkiye nin Bakü Büyükelçiliğinden açıklama: Kesinlikle doğru değildir 1

TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA: "KESİNLİKLE DOĞRU DEĞİLDİR"

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Azerbaycan ziyareti sırasında "gizli görüşme gerçekleştirdiği"ne ilişkin bazı haberlerde yer alan iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, başta Qafqazinfo olmak üzere bazı haber organlarında yayımlanan "Hakan Fidan'ın GYF'deki görüşmesinin perde arkası" başlıklı haberin asılsız iddialara dayandığı belirtildi.

Söz konusu yayının Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilere zarar vermeyi hedefleyen çevrelerin dezenformasyon çabalarından ibaret olduğu ifade edilen açıklamada, Fidan'ın Bakü ziyareti sırasında çok sayıda kişiyle nezaket amaçlı fotoğraf çektirdiği, bunlar arasında Azerbaycan'da yasal statüsü bulunan bir kuruluşun mensuplarının da yer aldığı kaydedildi.

Bakan Hakan Fidan ı hedef aldılar! Türkiye nin Bakü Büyükelçiliğinden açıklama: Kesinlikle doğru değildir 2

Açıklamada, "Sayın Bakanımızın gizli bir görüşme gerçekleştirdiği ve çeşitli talimatlar verdiği yönündeki iddialar kesinlikle doğru değildir." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazıldığı iddia edilen bir mektup üzerinden gerçeklikle hiçbir bağlantısı olmayan iftiralar ortaya atıldığı belirtilerek, öne sürülen mektubun da bulunmadığına dikkati çekildi.

Haberde yer alan "içişlerine müdahale planları", "istihbarat operasyonları", "darbe ve kaos planları" ve "etki ajanları yetiştirme" ifadelerinin de Azerbaycan halkını Türkiye'ye karşı kışkırtmayı amaçlayan kasıtlı yalanlar olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, Azerbaycan ve Türkiye kamuoylarına söz konusu iftiralara ve gerçekle ilgisi olmayan manipülatif iddialara itibar etmemeleri çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Türkiye Hakan Fidan
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