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9 belediye başkanı AK Parti’ye mi geçiyor? Ankara iddiası olay oldu, isimleri tek tek saydı

Gazeteci Mustafa Yavuz, Ankara’da 8 ilçe belediye başkanının toplu halde AK Parti’ye katılabileceğini öne sürdü. Yavuz, CHP’den istifa ederek bağımsız kalacağını açıklayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın da önümüzdeki birkaç hafta içinde AK Parti’ye geçeceğini iddia etti.

9 belediye başkanı AK Parti’ye mi geçiyor? Ankara iddiası olay oldu, isimleri tek tek saydı
Devrim Karadağ

Ankara’daki belediye başkanlarının olası parti değişikliğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında konuşan gazeteci Mustafa Yavuz, önümüzdeki günlerde AK Parti’ye katılan belediye başkanlarının sayısında artış yaşanabileceğini savundu.

1 BÜYÜKŞEHİR, 8 İLÇE... AK PARTİ'YE Mİ GEÇECEK?

Yavuz, Ankara’da 8 ilçe belediye başkanının aynı dönemde AK Parti’ye katılabileceğini ileri sürerken, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras hakkında da dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“AHMET ARAS BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE AK PARTİ’YE GEÇECEK” İDDİASI

Mustafa Yavuz, CHP’den istifa ederek bağımsız olarak yoluna devam edeceğini açıkladığı belirtilen Ahmet Aras’ın AK Parti’ye katılabileceğini iddia etti.

Aras’ın Muğla’daki AK Parti temsilcileriyle temas halinde olduğunu öne süren Yavuz, geçişin önümüzdeki birkaç hafta içinde gerçekleşebileceğini savundu.

Yavuz, konuya ilişkin açıklamasında, “Ahmet Aras önümüzdeki birkaç hafta içerisinde AK Parti’ye geçecek” ifadelerini kullandı.

ANKARA’DA 8 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI İÇİN AK PARTİ İDDİASI

Ankara’daki belediye başkanlarının da AK Parti’ye katılabileceğini ileri süren Yavuz, önümüzdeki haftadan itibaren parti değiştiren belediye başkanlarının sayısında yoğun bir artış yaşanacağını iddia etti.

Yavuz, Ankara’dan 8 ilçe belediye başkanının toplu halde AK Parti’ye katılmasının “neredeyse kesin gibi” olduğunu öne sürdü.

İşte AK Parti’ye geçeceği iddia edilen 8 belediye başkanı

Mustafa Yavuz’un açıklamasında isimlerini sıraladığı belediye başkanları şöyle:

  • Kalecik: Satılmış Karakoç
  • Güdül: Mehmet Doğanay
  • Polatlı: Mürsel Yıldızkaya
  • Ayaş: İzzet Demircioğlu
  • Şereflikoçhisar: Mustafa Koçak
  • Elmadağ: Adem Barış Aşkın
    - Beypazarı: Özer Kasap
  • Nallıhan: Ertunç Güngör

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Anahtar Kelimeler:
Ankara AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi Muğla Büyükşehir Belediyesi Ahmet Aras
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