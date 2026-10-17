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31 bin 54 sağlık personelinin istihdamına dair karar Resmi Gazete'de

Sözleşmeli 31 bin 54 sağlık personeli istihdamı kapsamındaki hizmet birimlerinin tespit edilmesine dair Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

31 bin 54 sağlık personelinin istihdamına dair karar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2027'de uygulanmak üzere tespit edilmesine karar verildi.

31 bin 54 sağlık personelinin istihdamına dair karar Resmi Gazete de 1

31 BİN 54 SAĞLIK PERSONELİNİN İSTİHDAMI

Karara göre; acil sağlık hizmetlerinde 1, ilçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezlerinde 7, sağlık evlerinde 6, yataklı tedavi alanında da 31 bin 40 kişi istihdam edilecek.

31 bin 54 sağlık personelinin istihdamına dair karar Resmi Gazete de 2

İSTİHDAM EDİLECEK ALANLAR AÇIKLANADI

Kararda; söz konusu kişilerden 5 bin 61'inin tabip, 25 bin 955'inin uzman tabip olacağı, ayrıca 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire olmak üzere birer diyetisyen ve sağlık teknikerinin istihdam edileceği öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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