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Malatya ve Siirt'te yasa dışı bahis operasyonu: 6 kişi tutuklandı

Malatya ve Siirt’te yapılan operasyonlarda toplam 165 milyon TL para hareketi tespit edilen 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3’ü tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya ve Siirt'te yasa dışı bahis operasyonu: 6 kişi tutuklandı

Malatya ve Siirt’te yasa dışı bahis soruşturması kapsamında eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Bu operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında toplam 165 milyon TL para hareketi belirlendi.

YASA DIŞI BAHİSE 3 TUTUKLAMA

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalara başladı. Bu ekipler, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan banka hesaplarını araştırdı.

14 Ekim tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 12 dijital materyal de ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3’ü tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Malatya Siirt soruşturma
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