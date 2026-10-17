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Isparta’da tarım işçilerini taşıyan midibüs tıra çarptı: 17 yaralı

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs ile tır çarpıştı. Kazada 17 kişi yaralandı. Kazanın ardından birçok ekip hızlıca müdahalede bulundu. Polis, jandarma, acil sağlık, AFAD, UMKE ve itfaiye etkin bir şekilde olay yerine sevk edildi.

Isparta’da tarım işçilerini taşıyan midibüs tıra çarptı: 17 yaralı

Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde bir kaza meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan midibüs, tıra çarptı. Kaza saat 18.50 civarında gerçekleşti. Olay, Keçiborlu-Afyonkarahisar-Sandıklı yolu üzerindeki kavşakta oldu.
Isparta’da tarım işçilerini taşıyan midibüs tıra çarptı: 17 yaralı 1

ISPARTA'DA İŞÇİ SERVİSİ TIRLA ÇARPIŞTI

Mevsimlik işçileri taşıyan 32 AEY 751 plakalı midibüs, 15 AEV 417 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışma sonucunda midibüste bulunan 17 kişi yaralandı. Tır sürücüsü ise kazayı hafif atlattı.

17 KİŞİ YARALANDI

Ambulanslarla hastanelere sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Olay yerine Isparta Valisi Abdullah Erin gitti. Vali Erin, yetkililerden bilgi aldı.
Isparta’da tarım işçilerini taşıyan midibüs tıra çarptı: 17 yaralı 2


Yaralıların durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Kazanın ardından birçok ekip hızlıca müdahalede bulundu. Polis, jandarma, acil sağlık, AFAD, UMKE ve itfaiye etkin bir şekilde olay yerine sevk edildi.

Vali Erin, "Yaralılarımızdan hayati tehlikesi bulunan yoktur" dedi. Yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti. Acil şifa temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Isparta Keçiborlu kaza
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