Emir Sarıgül ile ilgili çarpıcı iddia! Mustafa Sarıgül'den açıklama geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel gözaltına alındı. Emir Sarıgül'ün ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

ANKARA'DAKİ EVDE SAKLANIYOR İDDİASI

Sarıgül'ün babası Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığını kullanarak, Ankara'daki evde saklandığı ve evin etrafının polis tarafından çevrildiği iddia edilmişti.

MUSTAFA SARIGÜL'DEN AÇIKLAMA

Mustafa Sarıgül söz konusu iddia ile ilgili olarak sosyal medyadan video paylaştı. Sarıgül şunları ifade etti:

"Hayat bazen güldürür, bazen üzer, bazen de asılsız haberlerle karşı karşıya kalırsınız. Onlardan biriyle karşı karşıyayım. Bazı medya kuruluşlarında Emir Sarıgül Angora'daki evde, etrafı emniyet mensupları tarafından sarıldı. Ben şuan da İstanbul'daki evimdeyim. Lütfen buyurun gelin, oğlum da inanıyorum ki bir an önce gidip emniyete savcılığa gidip gerçekleri anlatacaktır ve gerçekler ortaya çıkacaktır. Bizim verilemeyecek hesabımız yok. 100 TL'lik bir dekont gönderip sahte, yapay zekayla onları düzeltenler de inşallah hukuk önünde hesaplarını verecektir."