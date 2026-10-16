BETİMAR anketinde dengeleri değiştiren tablo! AK Parti'den kopan oylar kime gidiyor?

Son seçim anketindeki tabloda önemli değişiklikler var. AK Parti, Yeni Parti, CHP ve Anahtar Parti'nin oy oranlarındaki değişiklikler dikkat çekiyor.

BETİMAR Araştırma Şirketi Başkanı Gürkan Duman, Gazeteci Nagehan Alçı'nın YouTube ekranlarında yayınlanan canlı programında kamuoyunun merakla beklediği son seçim anketinin verilerini açıkladı. Siyasi partilerin oy oranlarındaki son durumu değerlendiren Duman, özellikle AK Parti ve CHP tarafında yaşanan düşüş grafiğine vurgu yaparken, seçmenin yeni eğilimleri ve kararsız seçmen oranlarındaki son tablo hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Öte yandan son anket verilerinde, her geçen ay istikrarlı bir tırmanış göstererek oy oranını %21,5'e kadar çıkaran Yeni Parti'nin performansı da dikkat çekti.

Gürkan, Betimar Araştırma’nın yaptığı son anketin sonuçlarını şu şekilde açıkladı:

“AK Parti %31,7. Yeni Parti her ay 1 puan, yarım puan bir yükselişi var. Bu ayki oranı %21,5. DEM Parti %10. İYİ Parti bu çerçeve yasası sürecinden sonra kendini biraz toparladı, %8,4. MHP %7,7. CHP %4,8, %5'in de altına düştüğünü görüyoruz. Anahtar Parti %4,7; yani CHP ile Anahtar Parti arasında sadece %0,1'lik bir fark var. Zafer Partisi %3,9. Yeniden Refah %3,1. TİP %1,6. Kızıyorlar ama "diğer" diye tabir ettiğimiz partiler ise %2,6 olarak görünüyor.”

AK PARTİ VE YENİ PARTİ AĞUSTOS’TA KAÇ ÇIKIYORDU?

Nagehan Alçı’nın ‘Ağustos'ta nasıldı bu rakamlar? AK Parti Ağustos'ta kaç çıkıyordu?’ sorusuna da yanıt veren Duman şu ifadeleri kullandı:

"Hemen söyleyeyim. AK Parti Ağustos ayında %35,4, bugün %31,7. Yani yaklaşık 4 puan diyelim, yani 3,7; 4 puan bir düşüşü var. Yeni Parti %20,1 iken Yeni Parti %21,5. Yani 1,4'lük bir artış var. DEM'in oyunda %0,8'lik bir artış var. İYİ Parti %9,3 bir önceki ay, şu anki şartlarda %8,4. MHP %7,7 bulmuşuz Ağustos ayında, yine %7,7.

CHP HER GEÇEN AY SERT BİR DÜŞÜŞ YAŞIYOR!

CHP bakın; Temmuz'da, şöyle söyleyeyim, Haziran'da %22,4. Aslında vurgu buraya bakmak lazım. Haziran'da %22,4, Temmuz'da %9,4, Ağustos'ta %5,3, Eylül ayında ise —Ekim diyelim— %4,8. Giderek düşme trendinde. Anahtar Parti de ise %3,6 olan oran şu anki şartlarda da %4,7 olarak gözüküyor. Yani orada da bir yükseliş olduğunu söyleyebiliriz."

AK PARTİ’NİN DÜŞEN OYLARI NEREYE GİDİYOR?

Nagehan Alçı anket sonuçlarında yaşanan değişikliğe ilişkin yaptığı değerlendirmesinde “Yalnız buradaki temel fark Gürkan Bey, AK Parti'de görünüyor. 4 puan birden düşmüş. Şimdi o düşmüş olan 4 puan nereye gitmiş görünüyor? Çünkü Yeni Parti almamış bunu. Yeni Parti'de 1 puanlık bir artış var. Nereye gitti bu oy acaba?” soruna da yanıt veren Gürkan “Yok, kendi içerisinde geçişler var, evet doğru. Tamamen bu seçmen grubunun biz kararsızlara gittiğini, "oy kullanmam" tercihine gittiğini ve belirsiz bir tabloya doğru gittiğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.