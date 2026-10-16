HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

BETİMAR anketinde dengeleri değiştiren tablo! AK Parti'den kopan oylar kime gidiyor?

BETİMAR Araştırma Şirketi Başkanı Gürkan Duman, son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. AK Parti ve CHP’deki düşüş trendine dikkat çeken Duman, AK Parti’den kopan oyların adresini açıklarken, partilerin aylar içindeki oy değişimlerini de verilerle ortaya koydu. Yeni Parti ise yeniden yükseliş trendinde, işte parti parti son durum…

BETİMAR anketinde dengeleri değiştiren tablo! AK Parti'den kopan oylar kime gidiyor?

Son seçim anketindeki tabloda önemli değişiklikler var. AK Parti, Yeni Parti, CHP ve Anahtar Parti'nin oy oranlarındaki değişiklikler dikkat çekiyor.

BETİMAR Araştırma Şirketi Başkanı Gürkan Duman, Gazeteci Nagehan Alçı'nın YouTube ekranlarında yayınlanan canlı programında kamuoyunun merakla beklediği son seçim anketinin verilerini açıkladı. Siyasi partilerin oy oranlarındaki son durumu değerlendiren Duman, özellikle AK Parti ve CHP tarafında yaşanan düşüş grafiğine vurgu yaparken, seçmenin yeni eğilimleri ve kararsız seçmen oranlarındaki son tablo hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Öte yandan son anket verilerinde, her geçen ay istikrarlı bir tırmanış göstererek oy oranını %21,5'e kadar çıkaran Yeni Parti'nin performansı da dikkat çekti.

Gürkan, Betimar Araştırma’nın yaptığı son anketin sonuçlarını şu şekilde açıkladı:

“AK Parti %31,7. Yeni Parti her ay 1 puan, yarım puan bir yükselişi var. Bu ayki oranı %21,5. DEM Parti %10. İYİ Parti bu çerçeve yasası sürecinden sonra kendini biraz toparladı, %8,4. MHP %7,7. CHP %4,8, %5'in de altına düştüğünü görüyoruz. Anahtar Parti %4,7; yani CHP ile Anahtar Parti arasında sadece %0,1'lik bir fark var. Zafer Partisi %3,9. Yeniden Refah %3,1. TİP %1,6. Kızıyorlar ama "diğer" diye tabir ettiğimiz partiler ise %2,6 olarak görünüyor.”

BETİMAR anketinde dengeleri değiştiren tablo! AK Parti den kopan oylar kime gidiyor? 1

AK PARTİ VE YENİ PARTİ AĞUSTOS’TA KAÇ ÇIKIYORDU?

Nagehan Alçı’nın ‘Ağustos'ta nasıldı bu rakamlar? AK Parti Ağustos'ta kaç çıkıyordu?’ sorusuna da yanıt veren Duman şu ifadeleri kullandı:

"Hemen söyleyeyim. AK Parti Ağustos ayında %35,4, bugün %31,7. Yani yaklaşık 4 puan diyelim, yani 3,7; 4 puan bir düşüşü var. Yeni Parti %20,1 iken Yeni Parti %21,5. Yani 1,4'lük bir artış var. DEM'in oyunda %0,8'lik bir artış var. İYİ Parti %9,3 bir önceki ay, şu anki şartlarda %8,4. MHP %7,7 bulmuşuz Ağustos ayında, yine %7,7.

CHP HER GEÇEN AY SERT BİR DÜŞÜŞ YAŞIYOR!

CHP bakın; Temmuz'da, şöyle söyleyeyim, Haziran'da %22,4. Aslında vurgu buraya bakmak lazım. Haziran'da %22,4, Temmuz'da %9,4, Ağustos'ta %5,3, Eylül ayında ise —Ekim diyelim— %4,8. Giderek düşme trendinde. Anahtar Parti de ise %3,6 olan oran şu anki şartlarda da %4,7 olarak gözüküyor. Yani orada da bir yükseliş olduğunu söyleyebiliriz."

BETİMAR anketinde dengeleri değiştiren tablo! AK Parti den kopan oylar kime gidiyor? 2

AK PARTİ’NİN DÜŞEN OYLARI NEREYE GİDİYOR?

Nagehan Alçı anket sonuçlarında yaşanan değişikliğe ilişkin yaptığı değerlendirmesinde “Yalnız buradaki temel fark Gürkan Bey, AK Parti'de görünüyor. 4 puan birden düşmüş. Şimdi o düşmüş olan 4 puan nereye gitmiş görünüyor? Çünkü Yeni Parti almamış bunu. Yeni Parti'de 1 puanlık bir artış var. Nereye gitti bu oy acaba?” soruna da yanıt veren Gürkan “Yok, kendi içerisinde geçişler var, evet doğru. Tamamen bu seçmen grubunun biz kararsızlara gittiğini, "oy kullanmam" tercihine gittiğini ve belirsiz bir tabloya doğru gittiğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meteoroloji'den yeni uyarı! 2 gün daha etkisini sürdürecekMeteoroloji'den yeni uyarı! 2 gün daha etkisini sürdürecek
Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı!Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı!

Anahtar Kelimeler:
anket sonuçları Nagehan Alçı CHP ak parti anket Anahtar Parti Yeni Parti BETİMAR Araştırma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sultangazi'de korkutan görüntü! Mahalleli diken üstünde

Sultangazi'de korkutan görüntü! Mahalleli diken üstünde

Bakan Kurum: "İstanbul'da 6 güzergah trafiğe kapatıldı"

Bakan Kurum: "İstanbul'da 6 güzergah trafiğe kapatıldı"

(Özet) TSG Hoffenheim - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) TSG Hoffenheim - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Bayhan'dan din değiştirdiği iddialarına yanıt!

Bayhan'dan din değiştirdiği iddialarına yanıt!

Cep telefonlarında taksit sınırı değişti: Yeni limitler açıklandı

Cep telefonlarında taksit sınırı değişti: Yeni limitler açıklandı

Türkiye Sigorta Genel Müdürü istifa etti! Mal varlığına tedbir konuldu

Türkiye Sigorta Genel Müdürü istifa etti! Mal varlığına tedbir konuldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.