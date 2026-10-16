Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarda, bakanlıklar ve çeşitli kamu kurumlarının yönetim kadrolarında değişikliğe gidildi. Kararlar kapsamında çok sayıda göreve yeni isimler atanırken, bazı yöneticiler görevden alındı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA YENİ BAKAN YARDIMCISI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine, Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar getirildi. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında boş bulunan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine Adnan Yılmaz atandı. Dışişleri Bakanlığının Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğüne ise Türkiye’nin Kosova Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı getirildi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDA GÖREV DEĞİŞİMİ

Kültür ve Turizm Bakanlığında da görev değişikliği yaşandı. Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Vildan Satık görevden alınırken, bu göreve Pervin Oymak atandı. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne Can Atilla, Vakıflar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Suat Faruk Giray getirildi. Milli Savunma Bakanlığının Personel Genel Müdürlüğü görevini ise Cüneyt Epcim üstlendi.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Yener Yıldırım’ın görevine son verildi. Yıldırım’dan boşalan üyeliğe, kalan süreyi tamamlamak üzere Göktuğ Bağlı atandı. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Kutluhan Taşkın getirildi.

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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde de bölge müdürlüklerine yeni atamalar yapıldı. Buna göre, VI. Bölge Müdürlüğüne Mehmet Akif Kaygusuz, IX. Bölge Müdürlüğüne ise Ömer Açıkgöz atandı.

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Ticaret Bakanlığında İthalat Genel Müdür Yardımcılığı görevine Tuba Hatipoğlu, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığı görevine Ayşegül Şahinoğlu Yerdeş getirildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Selami Yapıcı, Genel Müdür Yardımcılığına ise Ertuğrul Karatay atandı.

KVKK’NİN İKİ YENİ ÜYESİ BELİRLENDİ

Öte yandan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda Kişisel Verileri Koruma Kurulunun (KVKK) boş bulunan iki üyeliği için seçim yapıldı. AK Parti’nin adayları Recep Keskin ve Cennet Alas Şekerbay’ın kurul üyeliklerine seçilmesine ilişkin TBMM kararı da Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kaynak: AA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır