Yer: Ankara! Evde çıplak gezen şahsa mahalleliden tepki; odun fırlattılar

Sosyal medyada dolaşıma giren bir görüntü kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı. Ankara'da kaydedildiği belirtilen görüntülerde evde bulunan bir kişi ile mahalleli arasında tartışma yaşandığı görüldü.

ÇIPLAK ŞEKİLDE MAHALLELİ İLE TARTIŞTI

Evde çıplak gezdiği belirtilen şahsa mahalleli tepki gösterdi. Şahıs o anlarda çıplak bir şekilde camdan mahalleli ile tartıştı.

EVE, ODUN PARÇASI FIRLATTILAR

Bu durum mahalle sakinlerinin daha da tepkisini çekti. Bir mahalle sakini şahsın evine iki kez odun parçası fırlattı.

Olay ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. O anlara ilişkin görüntüler çok sayıda görüntülenme aldı. Olayla ilgili olarak ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.