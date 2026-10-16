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Çorum’da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Çorum’un Alaca ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya, yaralandı.Kaza, Ankara Caddesi Meydan Cami önünde meydana geldi.

Çorum’da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Çorum’un Alaca ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya, yaralandı.

Kaza, Ankara Caddesi Meydan Cami önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.A. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen yaya M.T.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya M.T. yaralandı.

Çorum’da otomobilin çarptığı yaya yaralandı 1

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi gören yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Çorum kaza
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