Yalova merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu; 6 tutuklama

Yalova merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik yürütülen çalışma kapsamında, Yalova, Gaziantep, Zonguldak, Bolu, Denizli ve Niğde’de eş zamanlı operasyon düzenledi. Gaziantep'te 4, Niğde, Bolu, Denizli ve Zonguldak'ta birer kişi olmak üzere 8 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 9 cep telefonu, 10 sim kart ve 1 tablet bilgisayar ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.H., H.C., A.Y., S.Z., T.Ş. ve T.B. tutuklandı. F.K. adli kontrol şartıyla, E.E.T. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA