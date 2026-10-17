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Adıyaman’da elektrikli bisiklet kazası

Adıyaman'da bir elektrikli bisiklet devrildi. Kaza sonucu bir kişi yaralandı.

Adıyaman’da elektrikli bisiklet kazası

Adıyaman’da bir kaza meydana geldi. Elektrikli bisiklet sürücüsü kontrolü kaybetti. Bu durum kazaya yol açtı.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Kaza, Atatürk Bulvarı YSE Kavşağı yakınlarında gerçekleşti. Hasan Eymen Ç., elektrikli bisikletini kullanıyordu. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bisiklet devrildi ve bu sırada yaralandı.

Olay yerine sağlık ekipleri geldi. Yaralıya ilk müdahale yapıldı. Sonrasında Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman elektrikli bisiklet kaza sağlık
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