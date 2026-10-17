Kuş fotoğrafçıları Kızılırmak deltasında: Nadir türleri gözlemliyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Cemre Vakfı tarafından Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde Sonbahar Doğa Gözlem Kampı düzenlendi. Türkiye’nin dört bir yanından ünlü fotoğrafçıların katıldığı kampta kuş fotoğrafçıları, nadir ve daha önce kayıt altına alınmamış türleri çekebilmek için deltada pusuya yattı. Fotoğrafçılar, daha ilk günden Türkiye’de yılda bir ya da birkaç yılda bir defa görüntülenen kuş türlerinin fotoğraflarını çekerek envantere ekledi.

"KIZILIRMAK DELTASI, ÖNEMLİ BİR DOĞAL ZENGİNLİK"

Programın açılışında konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Kızılırmak Deltası, önemli bir doğal zenginlik. Bölgenin korunması için geçmişten bugüne birçok çalışma yürütülüyor. Bizim açımızdan yapacağımız en kıymetli şey, Büyükşehir Belediye Başkanımızla, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla, Samsun Valiliğimize bağlı tüm kurumlarla, sivil toplum örgütlerimizle beraber bu doğamıza sonsuza kadar sahip çıkmak. Bu bölgede 368 kuş türü bulunuyor. Biz Samsun olarak çok şanslı bir vilayetiz. Yılda 16 milyon göçmen kuşumuzu burada misafir ediyoruz. Yaklaşık 368 kuş türümüz var" dedi.

"TOPLUMDA BİR KÖPRÜ OLMAK İSTİYORUZ"

Kuş Cenneti ve Kızılırmak Deltası’nın önemine vurgu yapan AK Parti Samsun Milletvekili ve MKYK Üyesi, Cemre Vakfı Onursal Başkanı Çiğdem Karaaslan, "Dünyanın iklim değişikliğine yönelik artık fikirsel zeminden beslenen değil, eyleme geçen, harekete geçen bir sürece girmesi gerekiyor. Bu bir organizasyondan ibaret değil. Cemre Vakfı olarak biz şunu çok önemsiyoruz: Bir yanda evet bir sorumluluk duygusu hissediyoruz, bir yanda da harekete geçmek var. Bu ikisi arasında bir boşluk olduğunu gözlemliyoruz toplumda. Bir köprü olmak istiyoruz. Vakıf olarak gökyüzü gözlemlerinden leylekler için yuva tasarımına, deniz çayırı dikiminden kuş fotoğrafçılığına kadar farklı alanlarda sahada oluyoruz" diye konuştu.

AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz ise Kuş Cenneti’nin himaye altına alınmasında ve bugünlere gelmesinde kendisinin de emeği olduğunu, bu doğal güzelliğin korunarak gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini söyledi.

"BU BİR BAŞLANGIÇ OLSUN"

Kızılırmak Deltası’nda doğa fotoğrafçılarını ve kuş gözlemcilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Burası Yusuf Yılmaz Başkanımızın döneminde ihya edilmiş, imar edilmiş bir yer. UNESCO’nun geçici koruma listesinde, başkanımızın çok büyük emekleriyle bugün yine bizim de çalışmalarımızla ileriye doğru taşımaya çalıştığımız önemli bir yerdeyiz. Samsun’un görülecek, gezilecek çok daha farklı yerleri var. Yeşilırmak Deltası hakeza, yine Vezirköprü Kanyonu da aynı şekilde. Sizleri değişik dönemlerde, değişik vesilelerle de Samsun’a misafir etmekten büyük bir mutluluk duyarız. Bu bir başlangıç olsun diyelim. Diğer güzelliklerimizde de siz kuş fotoğrafçılarımızı ağırlamak isteriz" şeklinde konuştu.

Protokol üyeleri ve fotoğrafçılar, konuşmaların ardından deltada tur attı. Samsun Valisi Orhan Tavlı ve diğer protokol üyeleri, profesyonel fotoğraf makineleriyle doğal güzellikleri kayıt altına aldı.

Etkinliğe ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Tevfik Akçay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Cemre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Gökgöz, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Mütevelli Heyeti Üyesi Oğuzhan Serinkaya ile doğa fotoğrafçıları ve gözlemciler katıldı.

Kaynak: İHA