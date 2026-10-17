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Bolu’da takı töreni kabusa döndü! Sandalyeler havada uçuştu

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Bolu’da bir düğün salonunda takı töreni sırasında gelin ve damadın yakınları arasında çıkan tartışma, kısa sürede tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya dönüştü. Sandalyelerin de kullanıldığı kavga sırasında salondaki kadınlar ve çocuklar korkuyla kaçışırken, yaşananlar davetlilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bolu'da bir düğün salonunda takı töreni sırasında gelin ve damadın yakınları arasında kavga çıktı. Taraflar tekme, yumruk ve sandalyelerle birbirine saldırırken, o anlar davetliler tarafından cep telefonuyla görüntüledi.

Bolu’da takı töreni kabusa döndü! Sandalyeler havada uçuştu 1

TAKI TÖRENİ SIRASINDA KAVGA ÇIKTI

Olay, Büyükcami Mahallesi Parti Sokak’taki bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, takı töreni sırasında gelin ve damadın yakınları arasında tartışma çıktı.

Bolu’da takı töreni kabusa döndü! Sandalyeler havada uçuştu 2

Gerginliğin büyümesi üzerine tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Bazı davetliler de salondaki sandalyelerle karşı tarafa saldırdı.

Bolu’da takı töreni kabusa döndü! Sandalyeler havada uçuştu 3

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Kavga sırasında salonda bulunan çocuklar ve kadınlar korkuyla kaçarken, o anlar bir davetli tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kavga, davetlilerin araya girmesiyle sona erdi.

Bolu’da takı töreni kabusa döndü! Sandalyeler havada uçuştu 4
Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Bolu kavga düğün salonu
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