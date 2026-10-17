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Sarı Yelekliler yeniden sokaklarda! Paris savaş alanına döndü: Çok sayıda gözaltı var

Fransa'da yıllar önce örgütlenerek hayat pahalılığı ve kemer sıkma politikalarına tepki olarak doğan 'sarı yelekliler' hareketi başkent Paris'te yeniden eylemlere başladı. Öğrencilerin başı çektiği eylemlere sendikalar da dahil olurken gösterilerde şiddet de tırmanarak devam ediyor. Savaş alanına dönen Paris'te şu ana kadar 166 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Sarı Yelekliler yeniden sokaklarda! Paris savaş alanına döndü: Çok sayıda gözaltı var

Fransa'da öğretmen eksikliği, kalabalık sınıflar, uzun ders saatleri ve okulların fiziki şartlarına tepki olarak liselerde başlayan öğrenci protestoları üçüncü haftasında devam ediyor.

Sarı Yelekliler yeniden sokaklarda! Paris savaş alanına döndü: Çok sayıda gözaltı var 1

PARİS SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Öğrencilerin yanı sıra sendikalar ve Sarı Yelekliler de yakıt fiyatlarını, hayat pahalılığını, kemer sıkma politikalarını ve okullar da dahil olmak üzere kötüleşen kamu hizmetlerini protesto etmek üzere öğle saatlerinden itibaren sokaklara döküldü.

Sarı Yelekliler yeniden sokaklarda! Paris savaş alanına döndü: Çok sayıda gözaltı var 2

Başkent Paris'te Cumhuriyet Meydanı'ndan (Place de la Republique) Porte de Clichy'ye doğru yerel saatle 14.00'te başlaması planlanan yürüyüş, protestocular ve polis arasında çıkan çatışmalar nedeniyle başlayamadı.

Sarı Yelekliler yeniden sokaklarda! Paris savaş alanına döndü: Çok sayıda gözaltı var 3

Bir araç ateşe verilirken, polis tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Göstericiler ise polise havai fişek fırlattı.

Sarı Yelekliler yeniden sokaklarda! Paris savaş alanına döndü: Çok sayıda gözaltı var 4

Fransa genelinde protestoların şiddetlenmesiyle birlikte Paris'in yanı sıra Strasbourg'daki ve Marsilya'daki protestolarda da göz yaşartıcı gaz kullanıldı.

Sarı Yelekliler yeniden sokaklarda! Paris savaş alanına döndü: Çok sayıda gözaltı var 5

ÜLKE GENELİNDE 166 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fransa İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke genelinde şu ana kadar 166 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Sarı Yelekliler yeniden sokaklarda! Paris savaş alanına döndü: Çok sayıda gözaltı var 6

Paris, Marsilya, Rennes, Toulouse ve Angers gibi bölgelerdeki gösterilerde "kapüşonlu kişiler" tarafından "hedefli şiddet eylemleri" gerçekleştirildiği aktarıldı.

Sarı Yelekliler yeniden sokaklarda! Paris savaş alanına döndü: Çok sayıda gözaltı var 7

Bazı protestocuların yağma girişiminde bulunduğu, polise saldırdığı, kundaklama eylemi gerçekleştirdiği, devlet kurumlarını hedef aldığı ve Marsilya'daki polis karakoluna saldırdığı belirtildi.

Sarı Yelekliler yeniden sokaklarda! Paris savaş alanına döndü: Çok sayıda gözaltı var 8

Güvenlik güçlerinin hızlı ve kararlı bir şekilde karşılık verdiği vurgulanarak, "Aşırı sol unsurların öğleden sonra düzenlenen yürüyüşler sırasında durumu tırmandırmaya çalışması ihtimali çok yüksek" denildi.

Sarı Yelekliler yeniden sokaklarda! Paris savaş alanına döndü: Çok sayıda gözaltı var 9

Paris'te 30 bin ila 60 bin, ülke genelinde ise 90 bin ila 170 bin arasında protestocunun sokağa çıkması bekleniyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Paris Fransa Sarı yelekliler
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