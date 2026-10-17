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Kendisini dolandırdığını öne sürdüğü kişiyi bacaklarından vurdu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, cezaevindeki bir yakınını tahliye ettirebileceği vaadiyle kendisinden defalarca para aldığını öne sürdüğü Ersin Özturhan’ı sokak ortasında tabancayla bacaklarından vuran Gökhan Haymana, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kendisini ihbar etti.

Kendisini dolandırdığını öne sürdüğü kişiyi bacaklarından vurdu

Olay, saat 12.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Filiz Sokak’ta meydana geldi. Gökhan Haymana, cezaevinde bulunan bir yakınını tahliye ettirebileceğini söyleyerek kendisinden defalarca para aldığını öne sürdüğü Ersin Özturhan ile buluştu. Haymana, sokak ortasında tartıştığı Özturhan’ı tabancayla bacaklarından vurdu. Özturhan yere yığılırken, saldırı anı cep telefonuyla görüntülendi. Haymana’nın kaçış anları da kameraya yansıdı.

Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Gökhan Haymana, adresini vererek dolandırıldığını öne sürdüğü kişiyi vurduğunu, kendisini almaları için ekip göndermelerini istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Ersin Özturhan, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin merkez kampüsüne kaldırıldı. Gökhan Haymana ise polis ekiplerince gözaltına alınarak Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kendisini dolandırdığını öne sürdüğü kişiyi bacaklarından vurdu 1

Kendisini dolandırdığını öne sürdüğü kişiyi bacaklarından vurdu 2Kendisini dolandırdığını öne sürdüğü kişiyi bacaklarından vurdu 3Kendisini dolandırdığını öne sürdüğü kişiyi bacaklarından vurdu 4

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya
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