Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 2 kilo metamfetamin ele geçirildi

Eskişehir’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 parça halinde toplam 2 kilogram metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 17 Ekim 2026 tarihinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda yapılan aramalarda 2 parça halinde toplam 2 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 1 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyet yetkilileri, Eskişehir’in huzur ve güvenliğinin sağlanması ile uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır