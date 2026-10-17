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Çorum’da yağış kazayı getirdi, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu

Çorum’da yağış sebebiyle kayganlaşan yolda, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu.Kaza, Samsun-Çorum karayolu Elvan Çelebi köprü üst geçidinde meydana geldi.

Çorum’da yağış kazayı getirdi, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu

Çorum’da yağış sebebiyle kayganlaşan yolda, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Kaza, Samsun-Çorum karayolu Elvan Çelebi köprü üst geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ü. idaresindeki Hyundai marka otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk kontrolü yapılan sürücü S.Ü., hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Kazaya karışan otomobil, çekiciyle yokdan kaldırıldı.

Çorum’da yağış kazayı getirdi, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu 1

Çorum’da yağış kazayı getirdi, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Çorum
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