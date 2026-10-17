9 belediye başkanı AK Parti'ye mi geçecek? Özgür Özel'den sert mesaj: “Yeni ihanetlerle yüzleşebiliriz”

Yeni Parti Kırıkkale İl Başkanlığı ön seçiminde konuşan Özgür Özel, Ankara kulislerinde gündeme gelen belediye başkanlarının AK Parti’ye geçeceği iddialarını değerlendirdi.

9 BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE Mİ GEÇECEK?

İddialara göre Ankara’daki 8 ilçe belediye başkanının toplu şekilde AK Parti’ye katılması beklenirken, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın da iktidar partisine geçebileceği öne sürüldü.

Söz konusu iddialarla ilgili henüz kesinleşmiş bir gelişme bulunmazken, Özel’in açıklamaları ise dikkat çekti.

ÖZEL: "YENİ İHANETLERLE YÜZLEŞEBİLİRİZ"

Konuşmasında partililerine seslenen Özgür Özel, siyasi mücadelenin zorluklarına değinerek yeni kayıplar ve ihanetlerle karşılaşabileceklerini söyledi.

Özel, “Bugün elimizde sınırsız imkanlar olmayabilir. Devlet gücü bizde olmayabilir. Büyük bir sermaye arkamızda olmayabilir. Her kapı yüzümüze kapanmaya çalışılıyor olabilir. Yarın bugünden daha da zor olabilir. Yeni bedeller ödemek zorunda kalabilir, yeni ihanetlerle yüzleşebiliriz” ifadelerini kullandı.

Partililerine birlik ve dayanışma çağrısı yapan Özel, zor zamanlarda birbirlerine destek olmaları gerektiğini belirtti.

“DİKENLERİ KIRA KIRA İKTİDARA YÜRÜYECEĞİZ”

Mücadeleden vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Özel, konuşmasını iktidar hedefi üzerinden sürdürdü.

Özel, “Birimiz yorulursa diğerimiz ona omuz verecek. Birimiz düştüğünde öteki elini uzatacak. Birimiz bir yerde kalırsa diğeri bayrağı onun elinden alıp menzile doğru yürüyecek” dedi.

Partililerine kolay bir siyasi süreç vaat etmediğini ifade eden Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ben size dikensiz gül bahçelerinden iktidara yürümeyi değil, o dikenlerin üstüne basıp o dikenleri kıra kıra iktidara yürümeyi vadediyorum. Ben size mücadele, azim ve hep birlikte haysiyetli bir yürüyüş vadediyorum. Ben size bu yolun sonunda benim, partimin, çevremin değil, milletin iktidarını vadediyorum.”