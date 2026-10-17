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Özgür Özel: 14 kere üst üste kaybedenden genel başkan olmaz

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, isim vermeden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Özel, "14 kere üst üste kaybedip milletin umutlarını kırandan, kaybettiği seçimden ders almayıp millete kafa tutandan genel başkan olmaz, bu millete fayda gelmez." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel: 14 kere üst üste kaybedenden genel başkan olmaz

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde partisinin Yozgat İl Başkanlığı için yarın yapılacak ön seçim öncesi aday tanıtım toplantısında konuştu.

Yozgat'ta yol arkadaşlarıyla, kurucu üyeleriyle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Özel, Yeni Parti'nin farklı bir siyaset ortaya koyacağını söyledi.

Özel, "Bugün, Yozgat'ta bir mücadelenin günü değil, Yozgat'ta bir kuruluşun son günü de değil. Bu il kongresi yeni siyasetin bundan sonra sokak sokak, ev ev, kahve kahve, tarla tarla, dükkan dükkan yapılacağı iktidar yürüyüşünün ilk adımının atıldığı gündür. Böyle düşünüyoruz. Hepinizden bu sorumluluğu bekliyorum." diye konuştu.

Önceki partisinde kararı verenlerin yukarıda, bedeli ödeyenlerin ise aşağıda olduğunu savunan Özel, şunları kaydetti:

"Yeni siyasette aşağıdakiler kararı alacak, yukarıdakiler hesabı verecek. Gerekirse millete, üyeye hesap verecekler. O yüzden bugün Yozgat'ta sizinle birlikte öyle bir yol açıyoruz ki artık Türkiye siyasetinde hiçbir şey bugünden öncesi gibi olmayacak. Her şey yepyeni, her şey bambaşka olacak."

Özgür Özel: 14 kere üst üste kaybedenden genel başkan olmaz 1

"14 KERE ÜST ÜSTE KAYBEDİP..."

Yeni Parti'de katı dönem kurallarının olduğuna dikkati çeken Özel, milletvekilleri için iki dönem ve parti yönetimi için üç dönem kuralının olduğunu aktardı.

Özel, genel başkanların kendine özel kuralları olduğunu dile getirerek, "Yani 'Genel başkan kurala mı tabi olacak?' değil. Onun kuralı kendisine özeldir. Genel başkan, bir seçime partisini soktu, seçimi kazandı ne ala, kaybederse dönem bitmiştir, evine gitmiştir. Ya kazanacaktır ya bırakacaktır. Zira 14 kere üst üste kaybedip milletin umutlarını kırandan, kaybettiği seçimden ders almayıp millete kafa tutandan genel başkan olmaz, bu millete fayda gelmez." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel: 14 kere üst üste kaybedenden genel başkan olmaz 2

Yeni Parti'nin tek yolunun kazanmak olduğunu vurgulayan Özel, buna da "vira bismillah" diyerek Yozgat'tan başladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Özgür Özel Yeni Parti
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