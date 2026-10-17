Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oldu

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü Antalya'da öğle saatlerinde kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi. Saatte ortalama 30 kilometre olan rüzgarın hızı yer yer 60 kilometreye kadar çıktı. Rüzgarın etkisiyle Konyaaltı Sahili ve Varyant bölgesinde insan hareketliliği kısa sürede sona erdi. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle metrelerce yükseklikte dev dalgalar sahile vurdu. Sahilde kalan bazı kişiler dev dalgaları arkalarına alarak cep telefonlarıyla fotoğraf çektirdi. Bazıları da rüzgara aldırış etmeden sahil bandında yürüyüş yapmaya devam etti. Varyant üzerindeki seyir teraslarında duranlar fırtınalı denizi ve kıyıya vuran dalgaları izleyip, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

DEV DALGAYA RAĞMEN BALIK TUTTULAR

Olumsuz hava koşulları kentin tarihi noktalarından Kaleiçi ve Yat Limanı çevresinde de hissedildi. Tarihi surların ve falezlerin eteklerine ulaşan metrelerce yükseklikteki dalgalar, falezlere çarparak köpürdü. Falezlerin altında oluşan dalgalara ve olumsuz havaya rağmen denizde oltayla balık tutmaya çalışanlar olduğu görüldü. Antalya'da rüzgarlı havanın yarın itibarıyla etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kentte kuvvetli rüzgarın ardından sağanak etkisini gösterdi. Yer yer kuvvetlenen yağış su birikintilerine neden olurken, trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekti. (DHA)