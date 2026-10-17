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Bolu’da kontrolden çıkan araç ağaca çarptı: 1’i ağır 2 yaralı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobilde 1’i ağır 2 kişi yaralandı.Kaza, Taşkesti - Mudurnu kara yolu Yeniceşeyhler mevkiinde meydana geldi.

Bolu’da kontrolden çıkan araç ağaca çarptı: 1’i ağır 2 yaralı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobilde 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, Taşkesti - Mudurnu kara yolu Yeniceşeyhler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail K. idaresindeki otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi neticesinde yoldan çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü İsmail K. hafif yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan Bilal K. ağır yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bilal K.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Bolu
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