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Adıyaman'da trafik kazası: 1 yaralı

Adıyaman'da otomobil ve motosiklet çarpıştı. Bir kişi yaralandı. İşte detaylar...

Adıyaman'da trafik kazası: 1 yaralı

Adıyaman’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Sümerevler Mahallesi Karayolları Kavşağı yakınlarında Mustafa Enes G., yönetimindeki motosiklet ile Zeynal Abidin A., yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Adıyaman da trafik kazası: 1 yaralı 1

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Mustafa Enes G., yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman da trafik kazası: 1 yaralı 2


Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adıyaman Otomobil motosiklet
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