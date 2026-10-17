Siirt'te kaza sonucu yaralılar

Olay, Siirt’te gerçekleşti. Sürücüsü, 56 AK 191 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç kontrolden çıktı ve yan yattı.

Kazada L.K. ve V.K. yaralandı. Yaralılar için hemen yardım çağrıldı. Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine geldi.



SİİRT'TEKİ KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI

İtfaiye ekipleri, yaralıları otomobilden çıkardı. Daha sonra yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahale olay yerinde yapıldı ve ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldüler.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer, olayın sebebini araştırıyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır