Terörist Mihraç Ural'ın yakalanması Reyhanlı saldırısında yakınlarını kaybedenlerin acısını hafifletti

Reyhanlı'da 11 Mayıs 2013'te yapılan 2 ayrı bombalı saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınları, 11 Mayıs Şehitleri Anıtı önünde düzenlenen basın açıklamasına katıldı.

TERÖRİST MİHRAÇ URAL'IN YAKALANDI

Saldırıda oğlu Oğulcan Tuna'yı kaybeden 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, terörist Mihraç Ural'ın Suriye'de yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmasıyla "yüreklerine su serpildiğini" söyledi.

REYHANLI SALDIRISINDA YAKINLARINI KAYBEDENLERİN ACISINI HAFİFLETTİ

Tuna, Reyhanlı saldırısının faillerinin tamamının yakalandığına dikkati çekerek, "Türkiye Cumhuriyeti 13 yıl 5 aydan beri uyumadı, teröristleri tek tek getirdi. Herkes bedelini ödemek zorunda." dedi.

Yetkililere teşekkür eden Tuna, "Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk milletine, Türk devletine ve Sayın Cumhurbaşkanı'mıza bu konuda teşekkür ediyoruz. Şehit aileleri olarak 'birlik ve kardeşlik zamanı' diyoruz. Bundan sonra da birlik olacağız. Bizi kimse bölmeye çalışmasın." şeklinde konuştu.

1,5 YAŞINDAKİ KIZI VE ABLASI HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Hatice Kübra Erboz da 1,5 yaşındaki kızı Fatmanur ve ablası Nadire Kuvvet'in yaşamını yitirdiği saldırının sanığının yakalanmasına sevindiğini dile getirdi.

Unutulmaz acılar yaşadıklarını belirten Erboz, "Kimse ülkemizi bölemez, bölmek isteyenlere de izin vermeyiz. 'Ne mutlu Türküm diyene' diyorum. Çok sevinçliyiz, sevincimizi herkesle paylaşıyoruz. Devletimiz var olsun." ifadelerini kullandı.

Saldırıda oğlu Halil Erdemci'yi kaybeden Medine Erdemci ise buruk sevinç yaşadıklarını söyledi.

Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği 2013'teki bombalı saldırıların sanığı terörist Mihraç Ural, Suriye'de yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.

Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır