Kurusıkı tabancayla akranlarını tehdit edip görüntülerini paylaştı

Edinilen bilgiye göre, olay Çakallar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. 17 yaşındaki çocuk, 4 arkadaşıyla birlikte motosikletlerle şehrin zirvesindeki bölgeye gitti. Getirdiği kurusıkı tabancayı çıkaran çocuk, arkadaşlarını tehdit ettiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

TABANCAYLA AKRANLARINI TEHDİT EDİP GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Görüntülerde çocuk elindeki kurusıkı tabancayı akranlarına doğrultarak ayaklarına doğru ateş etmeye çalıştı. İçlerinden birinin korkuyla sağa sola kaçıştığı görüldü.

Çocuğun, görüntüleri kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından tepkiler yükseldi.

ADLİ VE İDARİ İNCELEME BAŞLATILDI

Amasya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Konuya ilişkin gerekli adli ve idari inceleme başlatılmış olup, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen adli süreçteki bir çocuk ile olaydan etkilenen üç çocuğa ulaşılmış, olayda kullanıldığı değerlendirilen kuru sıkı tabancaya da el konulmuştur. Olaydan etkilenen çocuklar ile velilerinin de ifadelerine başvurulmuş olup konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.



ÇOCUK HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı ise, "Çeşitli basın yayın kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında ilimizde gerçekleştiği belirtilen ve içeriğinde bir çocuğun akranlarını silahla tehdit ettiği iddiasını içeren görüntülere ilişkin Amasya Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma titizlikle devam etmekte olup adli süreçteki çocuk hakkında gözaltı kararı verilmiştir" açıklaması yaptı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır