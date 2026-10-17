HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kurusıkı tabancayla akranlarını tehdit edip görüntülerini paylaştı

Amasya’da 17 yaşındaki çocuk kurusıkı tabancayla akranlarını tehdit edip cep telefonuyla kayda aldığı anların görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı. Amasya Valiliği, görüntüler üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldığını, Cumhuriyet Başsavcılığı da çocuk hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Kurusıkı tabancayla akranlarını tehdit edip görüntülerini paylaştı

Edinilen bilgiye göre, olay Çakallar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. 17 yaşındaki çocuk, 4 arkadaşıyla birlikte motosikletlerle şehrin zirvesindeki bölgeye gitti. Getirdiği kurusıkı tabancayı çıkaran çocuk, arkadaşlarını tehdit ettiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kurusıkı tabancayla akranlarını tehdit edip görüntülerini paylaştı 1

TABANCAYLA AKRANLARINI TEHDİT EDİP GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Görüntülerde çocuk elindeki kurusıkı tabancayı akranlarına doğrultarak ayaklarına doğru ateş etmeye çalıştı. İçlerinden birinin korkuyla sağa sola kaçıştığı görüldü.

Kurusıkı tabancayla akranlarını tehdit edip görüntülerini paylaştı 2

Çocuğun, görüntüleri kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından tepkiler yükseldi.

Kurusıkı tabancayla akranlarını tehdit edip görüntülerini paylaştı 3

ADLİ VE İDARİ İNCELEME BAŞLATILDI

Amasya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Konuya ilişkin gerekli adli ve idari inceleme başlatılmış olup, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen adli süreçteki bir çocuk ile olaydan etkilenen üç çocuğa ulaşılmış, olayda kullanıldığı değerlendirilen kuru sıkı tabancaya da el konulmuştur. Olaydan etkilenen çocuklar ile velilerinin de ifadelerine başvurulmuş olup konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
Kurusıkı tabancayla akranlarını tehdit edip görüntülerini paylaştı 4

ÇOCUK HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı ise, "Çeşitli basın yayın kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında ilimizde gerçekleştiği belirtilen ve içeriğinde bir çocuğun akranlarını silahla tehdit ettiği iddiasını içeren görüntülere ilişkin Amasya Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma titizlikle devam etmekte olup adli süreçteki çocuk hakkında gözaltı kararı verilmiştir" açıklaması yaptı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Düzce’de seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldiDüzce’de seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Milano'da protestocular polisle çatıştıMilano'da protestocular polisle çatıştı

Anahtar Kelimeler:
Amasya akran zorbalığı tabanca
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
9 belediye başkanı AK Parti’ye mi geçiyor? Ankara iddiası olay oldu

9 belediye başkanı AK Parti’ye mi geçiyor? Ankara iddiası olay oldu

'Başkanım yani kocam' sözleri sonunu getirdi!

'Başkanım yani kocam' sözleri sonunu getirdi!

TFF’den kimsenin aklının ucuna bile gelmeyecek hoca tercihi!

TFF’den kimsenin aklının ucuna bile gelmeyecek hoca tercihi!

Aleyna Kalaycıoğlu böyle tahliye oldu! Annesine sarılarak ağladı

Aleyna Kalaycıoğlu böyle tahliye oldu! Annesine sarılarak ağladı

Cüneyt Özdemir'den 'fon' tepkisi! "Kimse bunları görevden almayacak mı?"

Cüneyt Özdemir'den 'fon' tepkisi! "Kimse bunları görevden almayacak mı?"

17 Ekim ŞOK Aktüel Kataloğu! Xiaomi mikrodalga fırın geliyor

17 Ekim ŞOK Aktüel Kataloğu! Xiaomi mikrodalga fırın geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.