Dünyanın konuştuğu gaf! Trump fişi çekti: 'Başkanım yani kocam' sözleri sonunu getirdi

ABD Başkanı Trump, Georgia eyaletinde katılacağı seçim mitingi için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, yeni sözcülük görevine başlayan Zacharia ile ilgili medyada "yoğun bir aleyhte kampanya" yürütüldüğünü savunarak, bu haberlerin Zacharia'yı yorduğunu aktardı.

KARARI KENDİSİNE BIRAKMIŞTI

ABD Başkanı, "Katie ile az önce görüştüm. Bu iş sana uygun mu dedim? Katie, medya tarafından çok kötü ve son derece haksız bir muamele gördü. O, çok iyi bir insan, gerçekten çok iyi bir insan. Bunları yaşamak zorunda mısın dedim." ifadesini kullandı.

Trump, Zacharia'nın Beyaz Saray Sözcülüğü görevine son vermediğini ancak göreve devam edip etmeme noktasında kararı kendisine bıraktığını kaydetti.

"BAŞKANIM YANİ KOCAM"

12 Ekim'de resmen Beyaz Saray Sözcülüğü görevine başlayan Zacharia, salı günü ilk basın brifingini gerçekleştirmişti.

Eşi ve çocukları Kaliforniya'da yaşarken yoğun tempolu görevini nasıl yürüteceği sorulan Zacharia, yanıtına ailesinin desteğini vurgulayarak başladı.

“Öncelikle harika eşime özel bir teşekkür etmek istiyorum” diyen Zacharia, ardından 12, 10, 8 ve 6 yaşlarında dört çocukları olduğunu anlattı. Üçü erkek olan çocuklarından söz ederken ise bir anda dilinin sürçmesine engel olamadı.

“Başkanım yani kocam, pardon” diyen Zacharia, hatasını fark eder etmez kendini düzeltti. Yeni sözcü, kısa süreli şaşkınlığın ardından ailesinin Washington ziyaretini anlatmayı sürdürdü.

Toplantıyı iyi yönetemediği ve stresi kaldıramadığı belirtilen Zacharia, hakkındaki tartışmaların ardından görevden alındı.

Hukuk diploması ve avukatlık belgesine ilişkin tartışmalar

Trump'ın "avukat" olarak kamuoyuna tanıttığı Zacharia'nın hukuk diplomasını ve avukatlık belgesini nasıl aldığına ilişkin tartışmalar, Amerikan medyasında geniş yer bulmuş, Zacharia ise Çin'e taşındığı dönemde belgesini aldığı savunmasını yapmıştı.

Zacharia, 12 Ekim'de resmi olarak Beyaz Saray Sözcülüğü görevine başlamıştı.