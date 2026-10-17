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Çürümüş ve küflenmiş domatesleri halka yedireceklerdi... İfşa oldular

Şanlıurfa’da zabıta ekiplerinin denetiminde, salça üretiminde kullanılmak üzere bekletilen yüzlerce kilogram çürümüş domates, küflenmiş salça ve hijyenik olmayan biberler ortaya çıkarıldı. Halk sağlığını tehdit eden ürünler imha edilmek üzere muhafaza altına alınırken işletmeye cezai işlem uygulandı.

Çürümüş ve küflenmiş domatesleri halka yedireceklerdi... İfşa oldular

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Şanlıurfa Ticaret Merkezi (ŞUTİM) karşısında pul biber ve domates salçası üretimi yapılan bir iş yerinde denetim gerçekleştirdi.

Çürümüş ve küflenmiş domatesleri halka yedireceklerdi... İfşa oldular 1

ÇÜRÜMÜŞ VE KÜFLENMİŞ

Denetimlerde, salça üretiminde kullanılmak üzere bekletilen yüzlerce kilogram çürümüş domatesin yanı sıra küflenmiş ve kötü koku yayan domates salçası tespit edildi.

Çürümüş ve küflenmiş domatesleri halka yedireceklerdi... İfşa oldular 2

Pul biber üretiminde kullanılacağı belirlenen, hijyenik olmayan biberler de tespit edildi.
Çürümüş ve küflenmiş domatesleri halka yedireceklerdi... İfşa oldular 3

İMHA EDİLECEK

Halk sağlığını tehlikeye düşürebilecek nitelikteki ürünlere imha edilmek üzere el konulurken, işletme hakkında ilgili mevzuat kapsamında cezai işlem uygulandı.

Çürümüş ve küflenmiş domatesleri halka yedireceklerdi... İfşa oldular 4

Çürümüş ve küflenmiş domatesleri halka yedireceklerdi... İfşa oldular 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
domates Şanlıurfa
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