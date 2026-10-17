Çürümüş ve küflenmiş domatesleri halka yedireceklerdi... İfşa oldular

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Şanlıurfa Ticaret Merkezi (ŞUTİM) karşısında pul biber ve domates salçası üretimi yapılan bir iş yerinde denetim gerçekleştirdi.

ÇÜRÜMÜŞ VE KÜFLENMİŞ

Denetimlerde, salça üretiminde kullanılmak üzere bekletilen yüzlerce kilogram çürümüş domatesin yanı sıra küflenmiş ve kötü koku yayan domates salçası tespit edildi.

Pul biber üretiminde kullanılacağı belirlenen, hijyenik olmayan biberler de tespit edildi.



İMHA EDİLECEK

Halk sağlığını tehlikeye düşürebilecek nitelikteki ürünlere imha edilmek üzere el konulurken, işletme hakkında ilgili mevzuat kapsamında cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır