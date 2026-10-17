Beklenen oldu: İstanbul'da sağanak başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

İstanbul'da hafta sonu için beklenen sağanak yağış sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarılarının ardından kentin birçok bölgesinde yağış görülürken, ilerleyen saatlerde yağışın şiddetini artırması bekleniyor.

Meteoroloji, İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu Yakası başta olmak üzere Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın ve Düzce'nin kıyı kesimleri için kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

İSTANBUL'DA SAĞANAK ETKİSİNİ ARTIRACAK

14 Ekim'de etkili olan şiddetli yağışın ardından İstanbul için yeni uyarılar yayımlandı. Beklenen sağanak, sabah saatlerinde kent genelinde etkisini göstermeye başladı.

Özellikle İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu Yakası'nda yağışın ilerleyen saatlerde kuvvetlenmesi bekleniyor. Kuvvetli yağışın görüldüğü bölgelerde su birikintileri, trafikte aksamalar ve yerel su baskınları yaşanabileceği belirtiliyor.

VALİLİKTEN ANADOLU YAKASI İÇİN TURUNCU KODLU UYARI

İstanbul Valiliği, özellikle Anadolu Yakası'nda beklenen çok kuvvetli ve şiddetli yağışa karşı vatandaşları uyardı. Valilik açıklamasında, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre İstanbul'da yağışların 16 Ekim akşamından itibaren yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

17 Ekim 2026 Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra ise özellikle Anadolu Yakası'ndaki Beykoz, Şile, Ümraniye, Pendik, Tuzla, Sancaktepe, Çekmeköy ve Sultanbeyli ilçelerinde yağışın etkisini artırarak yer yer çok kuvvetli ve şiddetli seviyeye ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul Anadolu Yakası'nda beklenen turuncu kodlu yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağışa dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre;

İstanbul'da bugün akşam saatlerinden sonra yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra özellikle Anadolu Yakası’nda (Beykoz, Şile, Ümraniye, Pendik, Tuzla, Sancaktepe, Çekmeköy ve Sultanbeyli ilçelerinde) etkisini artırarak yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur.”

AKOM'DAN SU BASKINI UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de 16-18 Ekim tarihlerini kapsayan dönem için turuncu kodlu su baskını riskine dikkat çekti. Yetkililer, kuvvetli yağışın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların uyarıları takip etmesi gerektiğini bildirdi.

NURİ ASLAN'DAN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, AKOM'da yaptığı açıklamada sahada 9 bin 198 personel ile 2 bin 556 araç ve iş makinesinin görev yaptığını belirtti.

Aslan, vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve mecburi yolculuklarda toplu taşımayı tercih etmeleri çağrısında bulunarak şunları söyledi:

“16 milyon hemşehrimden önemle rica ediyorum: Bu akşamdan itibaren yarın gece yarısına kadar zorunlu olmadıkça evlerimizden çıkmayalım. Mecburi yolculuklarımızda özel araçlarımız yerine toplu taşımayı tercih edelim. İlgili kurumlarımızın uyarılarını dikkatle takip edelim.”