Meteoroloji'den 5 ile turuncu, 39 ile sarı kodlu uyarı! Aralarında İstanbul da var

Hava durumuyla ilgili son dakika tahminleri geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Kırklareli, Tekirdağ ve Samsun çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Bursa ve Kütahya illerinin yüksek kesimlerinin gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA'DA ŞİDDETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

Yağışların; Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Konya’nın batı kesimleri, Kırşehir, Çorum, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli; İstanbul’un kuzeyi ve Anadolu yakası, Bursa, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı ve AKOM'dan sel ve taşkın uyarısı yapıldı.

44 İL İÇİN "SARI" VE "TURUNCU" ALARM

MGM, tarafından Marmara Bölgesi'ndeki 5 kentimiz için "turuncu" alarm verilerek dikkatli olunması istendi.

"TURUNCU" ALARM VERİLEN 5 KENTİMİZ

İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya ve Yalova.

Sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

"SARI" ALARM VERİLEN 39 KENTİMİZ

Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Bilecik, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, K.Maraş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sivas, Tokat, Tunceli, Uşak, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, ve Osmaniye.

FIRTINANIN HIZI 80 KM'YE ULAŞACAK

Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70, yer yer 80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

SICAKLIK DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının; doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği bekleniyor.

17 EKİM İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MGM'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak:

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu kesimlerinde kuvvetli, İstanbul’un kuzeyi ve Anadolu yakası, Bursa, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

BURSA 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, il genelinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli o0lması bekleniyor.

ÇANAKKALE 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 11°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, il genelinde kuvvetli , kuzeyi ve Anadolu yakasında ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli o0lması bekleniyor.

KIRKLARELİ 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; iç kesimleri ile İzmir'in doğusu ve Muğla genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ 10°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 12°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz, Adana'nın doğusu, Osmaniye ile Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 17°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 17°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 15°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzeybatı kesimleri ile Konya'nın kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

NEVŞEHİR 9°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop dışında bölge genelinde yerel kuvvetli, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Düzce'nin kıyı kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

BOLU 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 14°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kesiminin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 16°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 5°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 10°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Şanlıurfa dışında) bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 12°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN 16°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 16°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 16°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu