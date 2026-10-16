Kaskosuz araçlar için para yadımı yapılacak mı? Vali Gül duyurdu: "4850 vatandaşımızın hesabına 50 milyon TL ödeme yaptık"

Marmara bölgesinde etkili olan sağanak yağış ve fırtınanın vurduğu İstanbul'da sel felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Selin en büyük zararı verdiği bölgelerden olan Ayazağa bölgesinde incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, önemli açıklamalarda bulundu.

VALİ GÜL'DEN İSTANBUL'DA SON DURUM AÇIKLAMASI

Selden zarar gören vatandaşların hespalarına yaklaşık 50 milyon TL yatırıldığını belirten Vali Gül, en çok merak edilen sorulardan olan selden zarar gören kaskosuz araçlarla ilgili açıklama yaptı.

Vali Gül, şunları söyledi;

"İstanbul'da yaklaşık 10 bine yakın ihbar oldu. İhbarların tamamına gidildi ve müdahale edildi. Özellikle su tahliyesi çalışmaları sürüyuor. AFAD'ın koordinasyon tırı bölgede. Vatandaşımızı kurumlara ve kaymakamlıklara kadar yormadan kendi mahallesinde ne istiyor ve ne talep ediyorsa iletsin diye AFAD tırlarımızın hizmette.

Hem kentsel dönüşüm hem de dere ıslahlarıyla ilgili vatandaşlarımızın talepleri dikkate alınıyor ve üzerinde çalışıyor.

"4 VATANDAŞIMIZI ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Birinci önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliği. 4 vatandaşımızı arama çalışmaları devam ediyor. Riskli yapılar, bodrum katlar gibi riskli bölgelerde ve alanlarda olan hemşehrilerimiz için önlem alıyoruz, onları güvenli yer temin ediyoruz.

"4850 KİŞİNİN HESAPLARINA YAKLAŞIK 50 MİLYON TL PARA YATIRILDI"

Zarar tespitleri devam ediyor. İlk etapta 4850 kişinin hesaplarına 50 milyon TL para yatırıldı. Pazartesi itibariyle selden etkilenenlere bu maddi yardımlar yatırılmaya devam edilecek.

"EV VE ARAÇLAR SİGORTALI YA DA KASKOLU AYRIMI YAPMADAN PARA YATIRDIK"

Ev, iş yeri ya da araçlarda zarar var mı; bunların sigortası ve kaskosu var mı incelenecek. Çalışmalar yürütülüyor bu konuda. Bugün hesaplara yaklaşık 50 milyon TL yatırıldı. Bu söz konusu miktar, sigortalı ya da kaskolu ayrımı yapılmadan yatırdığımız paralardı.

"PAZARTESİ İTİBARİYLE PARA YARDIMLARINA DEVAM EDECEĞİZ"

Haftaya daha teknik çalışmalarla bu ayrımları yaparak, sigorta ve kasko ayrımına bakarak vatandaşlarımıza ödeme yapmaya devam edeceğiz.