Mersin'de peş peşe operasyonlar! Çok sayıda kişiye tutuklama kararı

Mersin'de iş bulma vaadiyle vatandaşları 16 Milyon TL dolandıranlara yönelik operasyonda 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.

Başsavcılık yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Vatandaşlarımızı 'İş Bulma Vaadi ve Yatırım Vaadleriyle Mersin'e getirerek adlarına GSM hattı ve banka hesaplarını kullanarak, 360 vatandaşımızı yaklaşık 16 Milyon TL mağdur eden ve MASAK hareketlerinde 25 milyar TL işlem hacmi tespit edilen toplamda 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Yapılan aramalarda; 21 adet cep telefonu, 28 adet sim kart, 1 adet laptop, 1 adet flash bellek 86 adet 9x19 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Sevk edilen 7 şüpheli şahıs tutuklandı, 5 şahıs adli kontrol şartı ( yurt dışı ve imza) ile serbest bırakıldı."

DEAŞ OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA

Ayrıca Mersin merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarına düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 397 bin TL'ye ise el konuldu. Mahkeme 3 kişinin tutuklanmasına karar verdi.