Antalya'da tepki çeken 'Little Miss and Little Mister United World' yarışmasına suç duyurusu!

Bazı basın yayın organlarında ve dijital mecralarda, Antalya'da 4-13 yaş grubundaki çocukların katılımıyla 'Little Miss and Little Mister United World' adlı bir güzellik yarışması düzenleneceğine ilişkin haberler üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

"SÖZ KONUSU ORGANİZASYON HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUZ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak söz konusu organizasyon hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Çocukların fiziksel görünümleri üzerinden yarıştırılması, yaşlarına ve gelişimlerine uygun olmayan estetik kalıplara sokulması ve yetişkinlerin güzellik ölçütleriyle değerlendirilmesi kabul edilemez. Çocukları ticari birer unsur hâline getiren bu tür organizasyonlar, çocuk hakları ve çocuğun üstün yararı ilkesiyle bağdaşmamaktadır"

"ÇOCUKLARIMIZIN BEDENSEL, ZİHİNSEL VE PSİKOSOSYAL GELİŞİMİNİ KORUMAK TEMEL SORUMLULUĞUMUZDUR"

Açıklamadanın devamında ise şu ifadeler yer aldı:

"Çocuklarımızın bedensel, zihinsel ve psikososyal gelişimini korumak temel sorumluluğumuzdur. Hiçbir ticari faaliyet, tanıtım veya organizasyon, çocuklarımızın haklarından ve esenliğinden daha değerli değildir. Bakanlığımızın ilgili birimlerince gerekli incelemeler başlatılmıştır. Çocuklarımızı korumak amacıyla görev ve yetkilerimiz çerçevesinde gerekli tüm hukuki ve idari adımlar kararlılıkla atılacak, süreç titizlikle takip edilecektir"