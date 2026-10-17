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Sağanak ve dolunun ardından yollar yeniden ulaşıma açıldı

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde etkili olan şiddetli dolu ve sağanağın ardından meydana gelen heyelan, toprak kayması ve su baskınlarına ekiplerce müdahale edildi.

Sağanak ve dolunun ardından yollar yeniden ulaşıma açıldı

Kemaliye Belediye Başkanı Erdem Atmaca, ilçede etkili olan olumsuz hava koşullarının ardından ilgili kurumlarla koordineli şekilde çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Atmaca, Kemaliye Kaymakamlığı, Erzincan İl Özel İdaresi, Karayolları 166. Şube Şefliği ile ilçede faaliyet gösteren Özkar ve Enerya firmalarının desteğiyle 5 JCB, 3 yükleyici ve 2 greyder olmak üzere toplam 10 iş makinesinin sahada görev yaptığını ifade etti.
Çalışmalar kapsamında heyelan nedeniyle kapanan yolların yeniden ulaşıma açıldığını, su baskınlarına müdahale edildiğini ve yağışların yol açtığı olumsuzlukların giderilmesi için çalışma yürütüldüğünü aktaran Atmaca, ilçede can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Ekiplerin ilçenin farklı noktalarında temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Atmaca, ilçede hayatın normal seyrinde devam ettiğini kaydetti.

Atmaca, çalışmalara destek veren kurum ve kuruluşlara, sahada görev yapan personele teşekkür ederek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sağanak ve dolunun ardından yollar yeniden ulaşıma açıldı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kemaliye
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