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Bakan Gürlek duyurdu! Kırmızı bültenle aranan ABD'li kripto dolandırıcısı İstanbul'da yakalandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, ABD ve Finlandiya’da 1 milyar dolarlık kripto varlık dolandırıcılığı gerçekleştirdiği iddiasıyla hakkında INTERPOL tarafından kırmızı bülten çıkarıldığı bildirilen ABD vatandaşı Richard James Schueler'ın İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı.

Bakan Gürlek duyurdu! Kırmızı bültenle aranan ABD'li kripto dolandırıcısı İstanbul'da yakalandı
Doğukan Akbayır

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın desteğiyle yürütülen çalışmalar Richard James Schueler isimli şüphelinin İstanbul’da bulunduğu tespit edildi.

Bakan Gürlek duyurdu! Kırmızı bültenle aranan ABD li kripto dolandırıcısı İstanbul da yakalandı 1

3 KİŞİ GÖZALTINDA

14 Ekim 2026 tarihinde Beşiktaş’ta gerçekleştirilen operasyonla Schueler ve eşi gözaltına alındı. Devam eden çalışmalar kapsamında Schueler’in korumalığını yaptıkları belirlenen 3 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı.

Beşiktaş, Üsküdar ve Sarıyer ilçelerinde toplam 15 adreste gerçekleştirilen adli aramalarda;

Bakan Gürlek duyurdu! Kırmızı bültenle aranan ABD li kripto dolandırıcısı İstanbul da yakalandı 2

  • 7 milyon 150 bin ABD doları ve 160 bin TL,
  • 6 soğuk cüzdan,
  • Farklı markalarda 300 çanta, 100 çift ayakkabı, 136 gözlük ve 28 kol saati,
  • 97 parça mücevher ve çeşitli değerli eşyalar,
  • 29 cep telefonu, 12 dizüstü bilgisayar, 11 bilgisayar kasası, 19 SSD/harici disk, 46 USB bellek ve 19 ekran kartı,
  • 4 uzun namlulu tüfek, 3 ruhsatsız tabanca ve 1.400 fişek ele geçirildi.

Bakan Gürlek duyurdu! Kırmızı bültenle aranan ABD li kripto dolandırıcısı İstanbul da yakalandı 3

Şüphelilere ilişkin adli işlemler ve ele geçirilen materyallere yönelik incelemeler devam ettiği belirtildi.

Bakan Gürlek duyurdu! Kırmızı bültenle aranan ABD li kripto dolandırıcısı İstanbul da yakalandı 4

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Anahtar Kelimeler:
abd
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