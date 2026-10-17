Bakan Gürlek duyurdu! Kırmızı bültenle aranan ABD'li kripto dolandırıcısı İstanbul'da yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın desteğiyle yürütülen çalışmalar Richard James Schueler isimli şüphelinin İstanbul’da bulunduğu tespit edildi.
14 Ekim 2026 tarihinde Beşiktaş’ta gerçekleştirilen operasyonla Schueler ve eşi gözaltına alındı. Devam eden çalışmalar kapsamında Schueler’in korumalığını yaptıkları belirlenen 3 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı.
Beşiktaş, Üsküdar ve Sarıyer ilçelerinde toplam 15 adreste gerçekleştirilen adli aramalarda;
Şüphelilere ilişkin adli işlemler ve ele geçirilen materyallere yönelik incelemeler devam ettiği belirtildi.
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