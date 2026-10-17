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Polisten kaçan sürücüye 326 bin TL ceza kesildi

Adıyaman’da polis ekiplerinin 'dur' ikazlarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsüne 326 bin TL para cezası kesildi.

Polisten kaçan sürücüye 326 bin TL ceza kesildi

Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesi Karaali Caddesi üzerinde plakasız bir motosikletten şüphelenen polis ekipleri motosikleti durdurmak istedi. Polis ekiplerinin 'dur' ikazlarına uymayan sürücü ile polisler arasında kovalamaca yaşandı.

Polisten kaçan sürücüye 326 bin TL ceza kesildi 1

POLİSTEN KAÇTI CEZASI AĞIR OLDU

Kovalamaca sonucu yakalanan motosikletin sürücüsünün ehliyetsiz olduğu da anlaşıldı. Yapılan incelemeler sonucunda sürücüye dur ikazına uymamak, ehliyetsiz olmak ve plakasız olmak suçlarından 326 bin TL para cezası kesildi. Motosiklet tamamlanan işlemlerin ardından otoparka çekildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman trafik cezası
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