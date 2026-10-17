Siverek'te 8 yaşındaki kız çocuğuna ütüyle işkence iddiası: 3 gözaltı

Olay, Siverek ilçesine bağlı Ayvanat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.Z. (8) isimli kız çocuğu, annesi tarafından darbedildi ve ütüyle yakıldı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan çocuk, önce Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SİVEREK'TE 8 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA ÜTÜYLE İŞKENCE

Buradaki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, anne dahil toplam 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır