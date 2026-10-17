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Düğün yolunda feci kaza: Otomobilin çarptığı amca öldü, yeğeni yaralandı

Elazığ'ın Palu ilçesinde yaya olarak bir düğüne giden amca ve yeğenine otomobil çarptı. Kazada amca hayatını kaybetti, yeğeni ise ağır yaralandı.

Düğün yolunda feci kaza: Otomobilin çarptığı amca öldü, yeğeni yaralandı

Kaza, Palu ilçesi girişinde bulunan düğün salonu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir düğüne giden İhsan Öztekkeli ile yeğeni A.Ö.'ye, yaya olarak ilerledikleri sırada sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir araç çarptı.

Düğün yolunda feci kaza: Otomobilin çarptığı amca öldü, yeğeni yaralandı 1

DÜĞÜN YOLUNDA FECİ KAZA

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan amca ve yeğeni, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Düğün yolunda feci kaza: Otomobilin çarptığı amca öldü, yeğeni yaralandı 2

AMCA ÖLDÜ, YEĞENİ YARALANDI

Yaralılardan İhsan Öztekkeli, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı yeğeni A.Ö.'nün ise Elazığ'daki hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. İhsan Öztekkeli'nin cenazasi, otopsi için Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ kaza
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