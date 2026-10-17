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Bakan Gürlek, Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı ABD'li Schueler'in yakalandığını bildirdi

Bakan Gürlek, ABD ve Finlandiya'da 1 milyar dolarlık kripto varlık dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldığı bildirilen ABD vatandaşı Richard James Schueler'in İstanbul'da yakalandığını belirtti.

Bakan Gürlek, Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı ABD'li Schueler'in yakalandığını bildirdi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından "Türkiye, sınır aşan suçların ve aranan şüphelilerin sığınağı olmayacaktır" başlığıyla paylaşımda bulundu.

BAKAN GÜRLEK DUYURDU

Bakan Gürlek, Türkiye'nin suç işlediği iddiasıyla arananların sığınabileceği bir yer haline gelmemesi, uluslararası düzeyde aranan kişilerin yakalanması ve adaletten kaçmalarının önlenmesi için güvenlik ve istihbarat birimlerinin güçlü koordinasyonuyla çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

INTERPOL'ÜN KIRMIZI BÜLTENLE ARADIĞI ABD'Lİ SCHUELER YAKALANDI

"ABD ve Finlandiya'da 1 milyar dolarlık kripto varlık dolandırıcılığı gerçekleştirdiği iddiasıyla hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldığı bildirilen ABD vatandaşı Richard James Schueler, İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri tarafından, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımızın desteğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelinin İstanbul'da bulunduğu tespit edildi. 14 Ekim 2026'da Beşiktaş'ta gerçekleştirilen operasyonla Schueler ve eşi gözaltına alındı. Devam eden çalışmalar kapsamında Schueler'in korumalığını yaptıkları belirlenen 3 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı. Beşiktaş, Üsküdar ve Sarıyer ilçelerinde toplam 15 adreste gerçekleştirilen adli aramalarda, 7 milyon 150 bin ABD doları ve 160 bin TL, 6 soğuk cüzdan, farklı markalarda 300 çanta, 100 çift ayakkabı, 136 gözlük ve 28 kol saati, 97 parça mücevher ve çeşitli değerli eşyalar, 29 cep telefonu, 12 dizüstü bilgisayar, 11 bilgisayar kasası, 19 SSD/harici disk, 46 USB bellek ve 19 ekran kartı, 4 uzun namlulu tüfek, 3 ruhsatsız tabanca ve 1400 fişek ele geçirildi."

Bakan Gürlek, Interpol ün kırmızı bültenle aradığı ABD li Schueler in yakalandığını bildirdi 1

Şüphelilere ilişkin adli işlemler ve ele geçirilen materyale yönelik incelemelerin sürdüğünü belirten Gürlek, soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, operasyonu gerçekleştiren İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ilgili birimlerine, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına ve emeği geçen tüm kamu görevlilerine teşekkür etti.

9 ARACA EL KONULDU

Öte yandan soruşturmanın devamında, şüphelinin eşi adına kayıtlı olduğu belirlenen 9 araca el konuldu. Araçlar, işlemlerin ardından otoparka çekildi.

Öte yandan, şüphelinin gözaltına alınan 3 korumasının da emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Interpol Akın Gürlek
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