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Trump'tan ‘Fransa’ açıklaması: "Çok geç olmadan sınırlarınızı kapatın"

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa’daki gösterilerle ilgili açıklamada bulundu. Protestoları göçmenlik tartışmalarına bağlayan Trump, "Çok geç olmadan sınırlarınızı kapatın ve kontrolü ele alın" dedi.

Trump'tan ‘Fransa’ açıklaması: "Çok geç olmadan sınırlarınızı kapatın"

Trump, Fransa'daki gösteriler hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Fransa'nın yandığını belirten Trump, şu değerlendirmede bulundu:

"Tamamen farklı bir dünyadan gelen, kalplerinde nefret taşıyan insanların göçü, bir zamanlar büyük olan bu ülkeyi paramparça etti. Çok geç olmadan sınırlarınızı kapatın ve kontrolü ele alın."
Trump tan ‘Fransa’ açıklaması: "Çok geç olmadan sınırlarınızı kapatın" 1

BİR AYDIR EYLEM YAPIYORLAR

Fransa'da liseliler ve destekçileri, daha iyi eğitim koşulları talebiyle bir aydır eylem yapıyor.
Trump tan ‘Fransa’ açıklaması: "Çok geç olmadan sınırlarınızı kapatın" 2

Ülkede, liseliler, çiftçiler ve iklim aktivistleri başta olmak üzere toplumun farklı kesimlerinin destek verdiği sarı yelekliler hareketi dün yüzlerce farklı noktada hayat pahalılığına karşı eylem yapmıştı.
Trump tan ‘Fransa’ açıklaması: "Çok geç olmadan sınırlarınızı kapatın" 3
Gösterilerde, başkent Paris başta olmak üzere pek çok kentte polis ve göstericiler arasında gerilim artmış ve şiddet olayları da yaşanmıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Donald Trump
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