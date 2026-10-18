Trump'tan ‘Fransa’ açıklaması: "Çok geç olmadan sınırlarınızı kapatın"

Trump, Fransa'daki gösteriler hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Fransa'nın yandığını belirten Trump, şu değerlendirmede bulundu:

"Tamamen farklı bir dünyadan gelen, kalplerinde nefret taşıyan insanların göçü, bir zamanlar büyük olan bu ülkeyi paramparça etti. Çok geç olmadan sınırlarınızı kapatın ve kontrolü ele alın."



BİR AYDIR EYLEM YAPIYORLAR

Fransa'da liseliler ve destekçileri, daha iyi eğitim koşulları talebiyle bir aydır eylem yapıyor.



Ülkede, liseliler, çiftçiler ve iklim aktivistleri başta olmak üzere toplumun farklı kesimlerinin destek verdiği sarı yelekliler hareketi dün yüzlerce farklı noktada hayat pahalılığına karşı eylem yapmıştı.



Gösterilerde, başkent Paris başta olmak üzere pek çok kentte polis ve göstericiler arasında gerilim artmış ve şiddet olayları da yaşanmıştı.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır