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Bartın'da sağanak denizin rengini değiştirdi! Görenler şaşkına döndü

Bartın'da aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağış, derelerin taşıdığı çamurlu suyun Karadeniz'e ulaşmasına neden oldu. Bartın Irmağı'nın denize döküldüğü bölgede suyun rengi kahverengiye dönüşürken, Amasra'da da benzer görüntüler ortaya çıktı. Kahverengi ve turkuaz tonlarının bir araya geldiği deniz, görenlerin dikkatini çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte en fazla yağış, metrekareye 60,8 kilogramla Amasra'da kaydedildi.

Bartın'da sağanak denizin rengini değiştirdi! Görenler şaşkına döndü

Bartın'da aralıklarla devam eden sağanak yağışın ardından derelerdeki suyun rengi değişti. Yağışların etkisiyle çamurlu akmaya başlayan Bartın Irmağı, taşıdığı suyu Karadeniz'e ulaştırdı.

Kent merkezinden geçen ırmağın denizle birleştiği Boğaz mevkisinde, çamurlu suyun etkisiyle denizin bir bölümü kahverengiye büründü.

AMASRA'DA KAHVERENGİ VE TURKUAZ BİR ARAYA GELDİ

Sağanak yağışın etkileri Amasra'da da görüldü. İlçede deniz suyunun bir bölümünün kahverengiye dönmesiyle dikkat çekici görüntüler oluştu.

Çamurlu suyun oluşturduğu kahverengi tonları ile denizin turkuaz mavisinin iç içe geçtiği manzara, çevredeki vatandaşların ilgisini çekti.

Amasra'da ortaya çıkan görüntüler, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

EN FAZLA YAĞIŞ AMASRA'DA KAYDEDİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre Bartın genelinde en yüksek yağış miktarı Amasra'da ölçüldü.

İlçede metrekareye 60,8 kilogram (60,8 mm) yağış düşerken, Bartın şehir merkezinde ise bu miktar 39,6 kilogram (39,6 mm) olarak kaydedildi.

Aralıklarla etkisini sürdüren yağışların ardından derelerden Karadeniz'e taşınan çamurlu su, kıyı kesimlerinde denizin renginin değişmesine neden oldu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bartın yağış
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