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Çorum'da feci kaza! Otomobil takla attı, 5'i aynı aileden 7 yaralı

Çorum'un İskilip ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 5'i aynı aileden 7 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri takla atarak ters dönerken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da feci kaza! Otomobil takla attı, 5'i aynı aileden 7 yaralı

Kaza, saat 17.30 sıralarında İskilip-Çorum kara yolunun Uğurludağ yol ayrımında meydana geldi. Seyit Ali Çağdaş'ın kullandığı otomobil ile Murat İpek yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri kontrolden çıkarak takla attı ve ters döndü.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri, 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Kazada sürücü Seyit Ali Çağdaş, araçta bulunan Edanur Çağdaş ile çocukları Toprak Çağdaş (5), Eyüp Çağdaş (7) ve Emir Çağdaş (10) yaralandı.

Diğer otomobilin sürücüsü Murat İpek ile araçta yolcu olarak bulunan Kadir Taşbek de kazada yaralananlar arasında yer aldı.

Böylece kazada 5'i aynı aileden olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.

Yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çorum da feci kaza! Otomobil takla attı, 5 i aynı aileden 7 yaralı 1

KARA YOLUNDA ULAŞIM AKSADI

Kaza nedeniyle İskilip-Çorum kara yolunda trafik akışında aksamalar meydana geldi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ederken, kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Çorum kaza
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