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Avcılar’da 'yol verme' kavgası! Sürücüyü evine kadar takip edip bıçakladılar: 3 yaralı

İstanbul Avcılar’da iddiaya göre trafikte yol verme nedeniyle tartıştıkları sürücüyü evinin önüne kadar takip eden şüpheliler, sürücüyü boynundan bıçakladı. Kaçan şüpheliler, kendilerini takip eden sürücünün yakını olan 2 kişiyi daha bıçakla yaraladı.

Avcılar’da 'yol verme' kavgası! Sürücüyü evine kadar takip edip bıçakladılar: 3 yaralı

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Cihangir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ters yönden gelen otomobildeki kişilerle, kendi yolunda ilerleyen sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

BOYNUNDAN BIÇAKLADILAR

Cenazeleri olduğunu belirterek yol verilmesini isteyen kişilerle yaşanan tartışmanın ardından sürücü yoluna devam etti. Bunun üzerine şüpheliler, tartıştıkları sürücüyü evinin önüne kadar takip etti.
Avcılar’da yol verme kavgası! Sürücüyü evine kadar takip edip bıçakladılar: 3 yaralı 1

Otomobilden inen şüpheliler, eve giren sürücünün dışarı çıkmasını istedi. Evdekilerin karşı çıkmasına rağmen dışarı çıkan sürücü, çıkan arbedede boynundan bıçaklandı. Şüpheliler daha sonra geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı.

Avcılar’da yol verme kavgası! Sürücüyü evine kadar takip edip bıçakladılar: 3 yaralı 2

SÜRÜCÜNÜN YAKINLARINI DA BIÇAKLADILAR

Bu kez sürücünün yakınları kaçan şüphelileri takip etti. İki sokak ileride şüphelilerle tartışan 2 kişi daha bıçakla yaralandı.

Avcılar’da yol verme kavgası! Sürücüyü evine kadar takip edip bıçakladılar: 3 yaralı 3

Toplam 3 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheliler kaçarken, park halindeki bir otomobile de çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Avcılar’da yol verme kavgası! Sürücüyü evine kadar takip edip bıçakladılar: 3 yaralı 4


Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)
Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar trafik kavga
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