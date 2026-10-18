Ekim ayında kar sürprizi! Türkiye'nin birçok ili beyaza büründü

Ekim ayının ortalarında hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı görüldü. Bolu, Bursa, Uşak, Kastamonu, Eskişehir, Ankara, Sakarya, Afyonkarahisar, Düzce ve Balıkesir'de etkili olan yağışlar, özellikle yüksek rakımlı bölgeleri beyaza bürüdü.

Bazı yaylalarda mevsimin ilk karı görülürken, Bursa Uludağ'da kar kalınlığı 20 santimetreye kadar yükseldi.

ESKİŞEHİR'DE KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETREYE ULAŞTI

Eskişehir'de düşen hava sıcaklıkları, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışını beraberinde getirdi.

Seyitgazi ilçesine bağlı 1470 rakımlı İdrisyayla Mahallesi'nde dün akşam ezanının ardından başlayan kar yağışı, gece boyunca aralıklarla devam etti.

Yağışın etkisini göstermesiyle birlikte mahallede kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

Evlerin çevresi ve sokakların beyaz örtüyle kaplandığı mahallede kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

SAKARYA'DA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan yüksek rakımlı yaylalar, mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü.

Kentte çarşamba gününden itibaren etkisini azaltarak sürdüren sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Hendek ilçesindeki 1722 metre rakımlı Dikmen Yaylası ile 1500 rakımlı Çiğdem Yaylası'nda etkili olan kar yağışının ardından kış manzaraları oluştu.

BOLU'DA SONBAHAR VE KIŞ BİR ARADA

Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden Abant Gölü Milli Parkı'nda sonbaharın renkleri ile kışın beyaz örtüsü aynı anda görüldü.

Göl çevresindeki ağaçlar sarı, kahverengi ve kırmızı tonlarına bürünürken, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı bölgeye farklı bir görünüm kazandırdı.

Gündüz saatlerinde etkili olan sağanak, gece saatlerinde kara dönüştü. Yağışın ardından milli parkın bazı bölümleri ince bir kar tabakasıyla kaplandı.

Hafta sonunu Abant'ta geçiren ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüş yaparak ortaya çıkan manzarayı fotoğrafladı.

KARTALKAYA'DA KAR KALINLIĞI 5 SANTİMETRE OLDU

Bolu'nun kış turizmi merkezlerinden Kartalkaya ile Sarıalan Yaylası'nda iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini gösterdi.

Bölgede kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken, Köroğlu Dağları'nın 2 bin 200 metre yüksekliğindeki zirvesi beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışının ardından bölgede kış aylarını hatırlatan görüntüler oluştu.

KASTAMONU'DA ILGAZ DAĞI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kastamonu'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkili oldu.

Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda etkili olan yağış, ormanlık alanları ve kara yolunun yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

İhsangazi ilçesinin yüksek rakımlı köylerinde de kar yağışı görüldü. Özellikle Sünlük köyünde etkisini gösteren yağışın ardından yerleşim alanları karla kaplandı. Öte yandan Kastamonu'da kar yağışının yanı sıra şiddetli fırtına da hayatı olumsuz etkiledi.

Cide, İnebolu, Doğanyurt, Bozkurt ve Abana ilçelerinde etkili olan fırtınada rüzgârın hızı saatte 116 kilometreye kadar ulaştı.

Şiddetli rüzgâr nedeniyle bazı evlerin çatıları uçarken, ağaçlar yollara devrildi. Fırtınanın etkili olduğu bazı köylerde elektrik direkleri de devrildi.

ANKARA'NIN YÜKSEK KESİMLERİNE KAR YAĞDI

Başkent Ankara'da etkili olan soğuk ve yağışlı hava, Beypazarı ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüştü.

İlçe merkezinde yağmur şeklinde görülen yağış, rakımın yükseldiği bölgelerde kar olarak etkisini gösterdi.

Karaşar Mahallesi, Kiraz Yanı Yaylası ve Karagöl Tabiat Parkı'nda etkili olan kar yağışının ardından yüksek kesimlerde beyaz örtü oluştu.

DÜZCE'DE YAYLALAR KARLA KAPLANDI

Düzce'de 4 gündür etkisini sürdüren soğuk hava, yüksek kesimlerde kar yağışını beraberinde getirdi.

Gölyaka ilçesindeki Kardüz Yaylası ile Kaynaşlı ilçesindeki Sinekli Yaylası, yağışın ardından beyaza büründü.

Sarıçam, köknar, kayın ve gürgen ağaçlarıyla çevrili yaylalarda kar yağışıyla birlikte kış manzaraları ortaya çıktı.

Uşak'ın yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde etkisini artırdı.

Mevsimin ilk karının yağdığı bölgelerde yüksek rakımlı köyler ve ormanlık alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışının ardından oluşan manzaralar dron ile havadan görüntülendi.

BALIKESİR'DE ULUS DAĞI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bulunan 1764 rakımlı Ulus Dağı'nda mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti.

Bölgede etkili olan sağanağın kara dönüşmesiyle birlikte dağın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışını görmek isteyen bazı vatandaşlar bölgeye giderek oluşan manzarayı cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

AFYONKARAHİSAR'DA DA YILIN İLK KARI YAĞDI

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Çatallı köyü sınırlarında bulunan Yellibel Yaylası'nda yılın ilk kar yağışı görüldü.

Yağışın ardından yaylada kartpostallık görüntüler oluşurken, bölgeye gelen vatandaşlar mevsimin ilk karını sevinçle karşıladı.

Ekim ayının ortasında birçok ilde etkili olan kar yağışı, Türkiye'nin yüksek kesimlerinde kış mevsimini hatırlatan görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır