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Yer: Şişli! Konserde fenalaşan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişinin durumu ağır

İstanbul Şişli'de düzenlenen bir konserde fenalaşan Furkan Aksu (29), Mahmud Sami Ramazanoğlu (24) ve T.M. (33) hastaneye kaldırıldı. Aksu ve Ramazanoğlu hayatını kaybederken, T.M.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Yer: Şişli! Konserde fenalaşan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişinin durumu ağır

İstanbul Kongre Merkezi’nde dün gerçekleştirilen ‘Unreal x Jeton’ konserine katılan Furkan Aksu, Mahmud Sami Ramazanoğlu ve T.M. (33) saat 03.15 sıralarında fenalaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 kişi Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yer: Şişli! Konserde fenalaşan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişinin durumu ağır 1

BİR KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Furkan Aksu ve Mahmud Sami Ramazanoğlu hayatını kaybederken, T.M.'nin hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi. Polis ve sağlık ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarında, 3 kişinin alkol ve uyuşturucu kullanımı nedeniyle fenalaşmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Aksu'nun kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Yer: Şişli! Konserde fenalaşan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişinin durumu ağır 2

YAKLAŞIK 5 BİN KİŞİNİN KATILDIĞI KONSERE İNCELEME

Polisin ilk incelemesinde, saat 21.00 ile 04.00 arasında düzenlenen konsere yalnızca 18 yaş üzerindekilerin kabul edildiği, içeride alkol sunumu yapıldığı ve konsere yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı belirlendi. Organizasyon için gerekli belgelerin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, konser alanı boşaltıldı.

Yer: Şişli! Konserde fenalaşan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişinin durumu ağır 3
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul konser
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