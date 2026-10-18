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Eskişehir’de trafik kazası: 1’i ağır 2 yaralı

Eskişehir’in Gündoğdu Mahallesi mevkiinde, Ankara istikametinde giden otomobil ile İ.O. idaresindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada araçta bulunan sürücü ve yolcu olmak üzere 2 kadın yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Eskişehir’de trafik kazası: 1’i ağır 2 yaralı

Kaza, Eskişehir çevreyolu Gündoğdu Mahallesi mevkiinde Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobil ile İ.O. idaresindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir sebeple çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan kadın sürücü ve yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Eskişehir’de trafik kazası: 1’i ağır 2 yaralı 1

Eskişehir’de trafik kazası: 1’i ağır 2 yaralı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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kaza
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