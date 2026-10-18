Eskişehir’de trafik kazası: 1’i ağır 2 yaralı

Kaza, Eskişehir çevreyolu Gündoğdu Mahallesi mevkiinde Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobil ile İ.O. idaresindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir sebeple çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan kadın sürücü ve yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır